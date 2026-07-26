Backrooms fenomeni nedir? İnternette doğan kurgusal dünya neden ilgi görüyor?

2019 yılında internette paylaşılan tek bir görselle başlayan Backrooms, kısa sürede milyonlarca kişinin katkısıyla büyüyen dijital bir kurgu evrenine dönüştü. Sosyal medya, video platformları ve oyunlarla genişleyen fenomen, internet kültürünün dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.

İnternet kültüründe son yıllarda öne çıkan Backrooms, kullanıcıların ortak üretimiyle gelişen kurgusal bir dijital evren olarak biliniyor. İlk kez 2019 yılında paylaşılan bir görselle gündeme gelen fenomen, zaman içinde sosyal medya platformlarında, video içeriklerinde ve oyunlarda geniş yer buldu. Uzmanlara göre Backrooms, internet kullanıcılarının birlikte geliştirdiği dijital hikaye anlatımının dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BACKROOMS NEDİR? Backrooms, gerçeklikten yanlışlıkla çıkıldığı düşünülen ve sonsuz sarı koridorlardan oluşan kurgusal bir dünya olarak tanımlanıyor. Floresan lambalarla aydınlatılan, penceresiz ve birbirine benzeyen odalardan oluşan bu labirentte belirgin bir çıkış yolu bulunmuyor. Fenomenin temelinde, insanların kendilerini bir anda tanıdık ama aynı zamanda rahatsız edici bir ortamda bulması fikri yer alıyor. Tam da bu belirsizlik hissi, Backrooms'u diğer internet korku hikayelerinden ayırıyor.

HER ŞEY TEK BİR FOTOĞRAFLA BAŞLADI Backrooms'un hikayesi, 2019 yılında 4chan'da paylaşılan tek bir görüntüyle başladı. Eski halılarla kaplı, sarı duvarlara sahip, penceresiz ve floresan ışıklarla aydınlatılmış boş odaların yer aldığı bu fotoğraf kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. Fotoğrafın yarattığı tekinsiz atmosfer, kullanıcıların farklı hikayeler üretmesine yol açtı. Kimi bu mekanı gizli bir boyut olarak yorumladı, kimi ise gerçeklikten kopulan bir ara dünya olarak anlattı. Böylece tek bir kare, yıllar içinde büyüyen ortak bir dijital evrenin temelini oluşturdu.

SOSYAL MEDYA BACKROOMS'U NASIL BÜYÜTTÜ? Backrooms'un kısa sürede küresel bir fenomene dönüşmesinde sosyal medya önemli rol oynadı. Bugün Reddit'teki Backrooms topluluklarında yüz binlerce kullanıcı kendi haritalarını, günlüklerini ve senaryolarını paylaşıyor. TikTok'ta ise #Backrooms etiketi altında yüz binlerce içerik bulunuyor. Instagram'daki hayran sayfaları da yeni görseller ve hikayelerle bu evreni sürekli genişletiyor.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR? Araştırmacılar, Backrooms'u internet kullanıcılarının birlikte geliştirdiği dijital hikaye anlatımının başarılı örneklerinden biri olarak görüyor. Halk bilimci Michael Kinsella, bu tür toplulukların yalnızca içerik tüketmediğini, aynı zamanda ortak bir anlatı oluşturduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, internet ortamında kullanıcıların hikayelerin gelişimine doğrudan katkı sunduğu yeni bir kültürel üretim biçimi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan karanlık turizm alanında yapılan çalışmalar da insanların farklı ve sıra dışı mekanlara ilgi duyduğunu ortaya koyuyor. Backrooms ise fiziksel bir yer sunmuyor, bunun yerine tamamen dijital ortamda oluşturulmuş kurgusal bir deneyim örneği olarak ele alınıyor.