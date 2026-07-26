‘Patlıcan Vadisi’nden 5 kıtaya ihraç ediliyor! Binlerce aile geçimini bu işten sağlıyor
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi, "Patlıcan Vadisi" olarak anılan üretim merkeziyle dünyanın dört bir yanına kurutulmuş sebze gönderiyor. Özel hava koridorunda doğal yöntemlerle kurutulan ürünler, 5 kıtada 15 ülkeye ihraç edilirken, mahallede binlerce kişi geçimini bu üretimden sağlıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde kurutulan patlıcanlar dünya sofralarını süslüyor. "Patlıcan Vadisi" olarak anılan mahallede her gün tonlarca patlıcan evlerin önünde tek tek işlenerek doğal yöntemlerle kurutuluyor. Özel hava koridoruna sahip bölgede üretilen kurutulmuş sebzeler, dünyanın 5 kıtasındaki 15 ülkeye ihraç edilirken, binlerce aile geçimini bu işten sağlıyor.
ÖZEL HAVA KORİDORU ÜRÜNLERİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Nazilli'de 69 yıl önce satamadığı patlıcanları oyarak kurutup kış aylarında satmayı başaran dedesi Abdullah Gandak'ın izinden giden Turgay Karaefe, yıllar içinde ürün çeşitliliğini artırarak "Patlıcan Vadisi" markasını dünyanın farklı ülkelerine taşıdı.
Yaklaşık 400 metre genişliğinde ve 6-7 kilometre uzunluğundaki doğal hava koridoru sayesinde mahallede her yıl tonlarca sebze doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yılda yaklaşık 10 bin ton yaş patlıcanın yanı sıra dolmalık biber, fasulye, domates, kabak ve farklı sebze çeşitleri işlenerek Avustralya'dan Amerika'ya, Arabistan'dan Rusya'ya kadar 5 kıtada 15 ülkeye gönderiliyor.
"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"
Yaklaşık 16 yıldır işletmede çalışan Sultan Öztürk, işini severek yaptığını belirterek, "Biz yaklaşık 15-16 senedir patlıcan oyma işi yapıyoruz. Tarladan gelen patlıcanları her birimiz farklı şekilde işleyerek kurutmaya hazırlamak üzere önce 45 dakika civarında suda bekletiyoruz. Daha sonra da seriyoruz. İki-üç gün içinde de kuruyor. Ürünlerin hepsi de tek tek elimizden geçiyor. Yıldıztepe Mahallesi'nin havası özel olduğu için kuruması da çok hızlı ve güzel oluyor. İsmi de doğal olarak Yıldıztepe Patlıcan Vadisi oldu. Yıldıztepe'de hemen hemen herkesin geçim kaynağı bu patlıcan oymacılığı. Sağ olsun Turgay Karaefe'nin sayesinde bu iş ailelerin geçim kaynağı oldu" dedi.
"PATLICAN VADİSİ" DÜNYAYA AÇILIYOR
İşletmeci Turgay Karaefe ise Yıldıztepe Mahallesi'nin kurutmalık ürünler için eşsiz iklim koşullarına sahip olduğunu belirterek, "Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde kurutmalık işiyle uğraşmaktayız. Bu iş bize dedemizden, rahmetli babamdan kaldı. Şimdi de dördüncü kuşak olarak bu ürünleri dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki hava koridoru ve rüzgar sayesinde ürünler tamamen doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık bin ev, 4 bin ila 5 bin kişi bu işten geçimini sağlıyor. Buradan 5 kıtada 15 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.