‘Patlıcan Vadisi’nden 5 kıtaya ihraç ediliyor! Binlerce aile geçimini bu işten sağlıyor

"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Yaklaşık 16 yıldır işletmede çalışan Sultan Öztürk, işini severek yaptığını belirterek, "Biz yaklaşık 15-16 senedir patlıcan oyma işi yapıyoruz. Tarladan gelen patlıcanları her birimiz farklı şekilde işleyerek kurutmaya hazırlamak üzere önce 45 dakika civarında suda bekletiyoruz. Daha sonra da seriyoruz. İki-üç gün içinde de kuruyor. Ürünlerin hepsi de tek tek elimizden geçiyor. Yıldıztepe Mahallesi'nin havası özel olduğu için kuruması da çok hızlı ve güzel oluyor. İsmi de doğal olarak Yıldıztepe Patlıcan Vadisi oldu. Yıldıztepe'de hemen hemen herkesin geçim kaynağı bu patlıcan oymacılığı. Sağ olsun Turgay Karaefe'nin sayesinde bu iş ailelerin geçim kaynağı oldu" dedi.