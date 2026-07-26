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20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'nda narkotik polisinin dikkatiyle yakalanan İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin midesinde 26 metamfetamin kapsülü bulundu. Doğal yollarla çıkarılamayan kapsüller ameliyatla alınırken, şüpheli 20 bin lira karşılığında Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğini itiraf etti.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 1

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen titiz çalışma, hem büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi hem de 20 bin lira uğruna hayatını riske atan bir kuryenin ölümünü önledi.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 2

İran'dan 27 Haziran'da Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu Faysal J. (51), aynı gün Van'dan İzmir'e gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında aktarma için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 3

Terminalde tedirgin tavırlar sergileyen ve yürümekte zorlanan şüpheli, uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı şüphesi üzerine gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 4

MİDESİNDE 26 UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ BULUNDU

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre hastanede yapılan kontrollerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsülü olduğu belirlendi.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 5

İranlı kurye, metamfetamin dolu 13 kapsülü doğal yollarla çıkarırken, daha büyük olan 13 kapsül mide ve bağırsaklarında tıkanmaya neden oldu.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 6

ACİL AMELİYATA ALINDI

Hayati riski artan şüpheli acil ameliyata alındı. Operasyonda midesinden 13 metamfetamin kapsülü daha çıkarıldı. Böylece şüphelinin vücudunda irili ufaklı 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Bir hafta polis gözetiminde tedavi gören Faysal J., sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edilerek emniyete götürüldü.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 7

20 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KURYELİK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde uyuşturucu maddeleri kişisel kullanımı için Türkiye'ye getirdiğini öne süren şüpheli, sorgunun ilerleyen aşamalarında ifadesini değiştirdi.

20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı 8

Faysal J., 20 bin lira karşılığında İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu kuryeliği yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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