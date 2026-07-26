20 bin lira için ölüm kuryeliği yaptı! Midesinden 26 kapsül çıktı

İstanbul Havalimanı'nda narkotik polisinin dikkatiyle yakalanan İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin midesinde 26 metamfetamin kapsülü bulundu. Doğal yollarla çıkarılamayan kapsüller ameliyatla alınırken, şüpheli 20 bin lira karşılığında Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğini itiraf etti.

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen titiz çalışma, hem büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi hem de 20 bin lira uğruna hayatını riske atan bir kuryenin ölümünü önledi.

İran'dan 27 Haziran'da Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu Faysal J. (51), aynı gün Van'dan İzmir'e gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında aktarma için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Terminalde tedirgin tavırlar sergileyen ve yürümekte zorlanan şüpheli, uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı şüphesi üzerine gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi.

MİDESİNDE 26 UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ BULUNDU Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre hastanede yapılan kontrollerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsülü olduğu belirlendi.