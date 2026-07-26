Kapıyı kırdı pankartları indirdi! CHP Düzce İl Başkanlığı'nda gerilim
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının ardından Düzce İl Başkanlığı'nda görev değişimi gerginliğe neden oldu. Partiden ihraç edilen Özcan Dağıstanlı'nın yerine atanan Kenan Akın, mesaisinin ilk gününde kapılar açılmayınca parti binasına kapıyı kırarak girdi. Akın, bina dışındaki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartları indirterek yerlerine Türk bayrağı astırdı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesinin ardından il örgütlerinde başlayan görev değişiklikleri Düzce'de gerginliğe sahne oldu. Yeni İl Başkanı Kenan Akın'ın göreve başlaması sırasında parti binasında tansiyon yükseldi.
KAPIYI KIRARAK BİNAYA GİRDİ
CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın partiden ihraç edilmesinin ardından il başkanlığı görevine Kenan Akın atandı. Mesaisinin ilk gününde parti binasına gelen Akın, kapıların açılmaması üzerine binaya kapıyı kırarak girdi.
PANKARTLAR İNDİRİLDİ, TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Binaya giren Akın'ın talimatıyla, il binasının dış cephesinde bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartlar indirildi. Pankartların yerine Türk bayrağı asıldı.
PARTİLİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ
Kenan Akın'ın parti binasına gelişi sırasında, kendisine "kayyum atandığını" öne sürerek tepki gösteren bir grup partili ile Akın'a destek verenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen emniyet ekipleri taraflar arasındaki gerginliğe müdahale ederek olayların büyümesini önledi. Yaşanan arbede kısa sürede kontrol altına alındı.