Kapıyı kırdı pankartları indirdi! CHP Düzce İl Başkanlığı'nda gerilim

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının ardından Düzce İl Başkanlığı'nda görev değişimi gerginliğe neden oldu. Partiden ihraç edilen Özcan Dağıstanlı'nın yerine atanan Kenan Akın, mesaisinin ilk gününde kapılar açılmayınca parti binasına kapıyı kırarak girdi. Akın, bina dışındaki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartları indirterek yerlerine Türk bayrağı astırdı.