Yılan korkusu hayatlarını kabusa çevirdi! Kendi evlerine giremez hale geldiler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evi mesken tutan yılanlar, Özmen ailesinin hayatını kabusa çevirdi. Evlerine girmeye dahi korktuklarını belirten aile, uyku düzenlerinin bozulduğunu ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Aşağıolukbaşı köyünde yaşayan Özmen ailesi, uzun süredir evlerinin farklı noktalarında ortaya çıkan yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Kendi imkanlarıyla sorunu çözemeyen aile, yetkililere başvurarak destek talebinde bulundu.
"UYKU DÜZENİMİZ TAMAMEN BOZULDU"
Aile bireylerinden Caner Özmen, evdeki yılanlar nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirterek, kendi evlerine girmeye bile çekindiklerini söyledi.
Özmen, "Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi. Bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu öldü, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını isteyen Özmen, bölgede uzman ekipler tarafından ilaçlama ve teknik inceleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.
KÖY SAKİNLERİ DE ENDİŞELİ
Köy sakinleri de özellikle çocukların güvenliği açısından durumun risk oluşturduğunu belirterek, yetkili kurumların bölgeye ekip yönlendirerek yılanlara karşı kapsamlı bir çalışma başlatmasını istedi.
Bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel şartlardan mı yoksa yapının fiziki özelliklerinden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.