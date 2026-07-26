Yılan korkusu hayatlarını kabusa çevirdi! Kendi evlerine giremez hale geldiler

Özmen, "Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi. Bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu öldü, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız" ifadelerini kullandı.