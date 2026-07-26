Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: Türkçeden de o sözcük listede

Bir kelimenin yalnızca kulağa hoş gelmesi değil, taşıdığı anlamın da güçlü olması onu unutulmaz kılabiliyor. Dil öğrenme platformu Babbel'in yürüttüğü kapsamlı araştırmada, Maori diline ait "kaitiakitanga" kelimesi dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Çevreyi koruma ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışını ifade eden sözcük, uluslararası uzmanlardan tam not aldı.

Babbel, Reddit ve TikTok başta olmak üzere çevrim içi dil topluluklarında yapılan binlerce paylaşım ve tartışmayı analiz ederek 75 dilden 223 kelimelik bir aday listesi hazırladı. Daha sonra uluslararası dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri, adayları ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

"KAİTİAKİTANGA" NEDEN ZİRVEYE ÇIKTI?

Maori kültürünün temel kavramlarından biri olan "kaitiakitanga", yalnızca doğayı korumayı değil, çevreyi bugünkü ve gelecek kuşaklar adına gözetme sorumluluğunu da ifade ediyor.

Babbel, kelimenin hem kendine özgü ses yapısıyla hem de birçok dilde tam karşılığı bulunmayan derin anlamıyla öne çıktığını belirtti. Platforma göre bu kavram, dilin tek bir sözcükle karmaşık değerleri ve yaşam anlayışlarını aktarabilme gücünü gösteren en dikkat çekici örneklerden biri.