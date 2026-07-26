Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: Türkçeden de o sözcük listede
Dil öğrenme platformu Babbel'in 75 dilden 223 kelimeyi değerlendirdiği araştırmada, Maori dilindeki "kaitiakitanga" dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Çevreyi koruma sorumluluğunu anlatan kavram, sesi, anlamı ve kültürel derinliğiyle uzman jürinin ilk tercihi oldu.
Bir kelimenin yalnızca kulağa hoş gelmesi değil, taşıdığı anlamın da güçlü olması onu unutulmaz kılabiliyor. Dil öğrenme platformu Babbel'in yürüttüğü kapsamlı araştırmada, Maori diline ait "kaitiakitanga" kelimesi dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Çevreyi koruma ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışını ifade eden sözcük, uluslararası uzmanlardan tam not aldı.
75 İLDEN 223 KELİME DEĞERLENDİRİLDİ
Babbel, Reddit ve TikTok başta olmak üzere çevrim içi dil topluluklarında yapılan binlerce paylaşım ve tartışmayı analiz ederek 75 dilden 223 kelimelik bir aday listesi hazırladı. Daha sonra uluslararası dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri, adayları ayrıntılı şekilde değerlendirdi.
Jüri değerlendirmesinde dört temel ölçüt esas alındı:
|Değerlendirme Kriteri
|İçeriği
|Ses
|Kelimenin fonetik yapısı ve kulağa bıraktığı etki
|Anlam
|Taşıdığı düşünce ve ifade gücü
|Nadirlik
|Benzersiz ve özgün yapısı
|Kültürel önem
|Temsil ettiği kültürel değer ve miras
"KAİTİAKİTANGA" NEDEN ZİRVEYE ÇIKTI?
Maori kültürünün temel kavramlarından biri olan "kaitiakitanga", yalnızca doğayı korumayı değil, çevreyi bugünkü ve gelecek kuşaklar adına gözetme sorumluluğunu da ifade ediyor.
Babbel, kelimenin hem kendine özgü ses yapısıyla hem de birçok dilde tam karşılığı bulunmayan derin anlamıyla öne çıktığını belirtti. Platforma göre bu kavram, dilin tek bir sözcükle karmaşık değerleri ve yaşam anlayışlarını aktarabilme gücünü gösteren en dikkat çekici örneklerden biri.
UZMANLAR İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ
Babbel dil uzmanı Esteban Touma Portilla, "kaitiakitanga" kavramının günümüz dünyasında daha güçlü bir anlam kazandığını söyledi.
Portilla, iklim değişikliğinin etkilerinin küresel ölçekte hissedildiğini belirterek, bu kelimenin insanlara hem doğaya hem de birbirlerine karşı taşıdıkları sorumluluğu hatırlattığını ifade etti. Kelimenin tekrar eden ses yapısının ise gezegenin doğal döngülerini çağrıştırdığını dile getirdi.
TÜRKÇEDEN "YAKAMOZ" KELİMESİ İLK 15'E GİRDİ
Araştırmada farklı kültürleri yansıtan birçok kelime ilk 15 listesinde yer aldı. Türkçeyi temsil eden "Yakamoz" da seçilen kelimeler arasına girmeyi başardı.
İlk 15'e giren kelimeler şöyle sıralandı:
- Kaitiakitanga (Maori): Doğayı ve çevreyi gelecek nesiller adına koruma sorumluluğu.
- Aura (Yunanca): Bir kişinin kendine özgü enerjisi ve atmosferi.
- Hiraeth (Galce): Kaybolmuş ya da hiç sahip olunmamış bir yuvaya duyulan derin özlem.
- Ikigai (Japonca): Hayata anlam ve amaç kazandıran yaşam nedeni.
- Iriy (Ukraynaca): Efsanelerde ruhların ve kuşların göç ettiği sıcak diyar.
- Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla onararak çatlakları görünür kılan geleneksel sanat.
- Luftmensch (Yidiş): Hayalleri ve fikirleriyle yaşayan idealist kişi.
- Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinden ilk adımı beklediği sessiz bakış.
- Naz (Urduca): Koşulsuz sevginin verdiği özgüven ve gurur.
- Ojalá (İspanyolca): Güçlü bir dilek veya umudu ifade eden söz.
- Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin durmadan kat edebileceği mesafeyi anlatan geleneksel ölçü.
- Saudade (Portekizce): Özlenen kişi ya da şeyin bıraktığı hüzünlü ama güzel özlem.
- Ubuntu (Zulu): "Ben varım çünkü biz varız" anlayışına dayanan ortak insanlık felsefesi.
- Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltı.
- Zephyr (Yunanca): Hafif ve serinletici esinti.