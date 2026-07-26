"Kokunu içime çekemedim babacığım!" 15 Temmuz şehidinin kızından yürek yakan mektup
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İBB önünde şehit düşen 25 yaşındaki Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hifa Yılmaz, babasının şehadetinin 10. yılında kaleme aldığı mektupla okuyanları gözyaşlarına boğdu. Darbe davasının "en küçük müdahili" olarak simgeleşen Hatice Hifa (10) hiç hatırlayamadığı babasına duyduğu derin özlemi, "Dünyada senden ayrı kaldım, cennette ayrı kalmak istemiyorum. Ben en azından seninle aynı mertebede olmak için hafız olmak istiyorum. Cennette, Peygamber Efendimizin sancağı altında, senin o hiç görmediğim kollarına koşup sana sarılacağım günü ümitle ve özlemle bekliyorum" diyerek anlattı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında kalleş kurşunların hedefi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehadete yürüyen Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kızı Hatice Hifa Yılmaz, babasına duyduğu derin özlemi ve annesinden dinlediği hatıralarla büyüyen yüreğini kâğıda döktü. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin iradesini vesayet altına almak isteyen FETÖ'cü hain teröristlere karşı göğsünü siper eden kahramanlardan birinin evladı olan Hatice Hifa, o kapkaranlık gecede henüz 9 aylık minicik bir bebekti.
Babasının kokusuna doyamadan yetim kalan ve İstanbul Darbe Ana Davası'nın "en küçük müdahili" sıfatıyla hukuk mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Hatice Hifa'nın, babasının şehadetinin 10. yılında kaleme aldığı mektup, FETÖ ihanetinin açtığı derin yaraları ve şehit emanetlerinin gururlu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"SESİNİ DUYAMADIM"
Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre, babasının yokluğunu annesinin anlattığı hatıralarla doldurmaya çalışan Hatice Hifa, mektubuna babasına olan derin özlemini ifade ederek başladı: "Seni hatırladığım hiçbir zamanda göremedim, sesini duyamadım, kokunu içime çekemedim babacığım. Ama seni o kadar iyi tanıyorum ki... Çünkü annem bana seni hiç bıkmadan o güzel gözleri parlayarak anlatıyor."
"SENİN GİBİ HAFIZ OLACAĞIM"
Şehit babasının daha kendisi doğmadan Kur'an-ı Kerim aşkıyla dolu olduğunu annesinden öğrenen küçük Hatice Hifa, cennette babasıyla aynı yüksek mertebede buluşabilmek adına ona hafız olma sözü verdi.
İŞTE HATİCE HİFA YILMAZ'IN ŞEHİT BABASINA YAZDIĞI MEKTUP
25 yaşında vatanı uğruna can veren Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın hasretini dualarla ve Kur'an'la hafifletmeye çalışan Hatice Hifa'nın mektubunda yer alan şu ifadeler okuyanların boğazını düğümledi: