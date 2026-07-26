"Canım babacığım,

Bugün sen bu vatan için şehadete yürüyeli tam 10 yıl oldu. Sen gittiğinde ben henüz 9 aylık, minicik bir bebektim. Seni hatırladığım hiçbir zaman da göremedim, sesini duyamadım, kokunu içime çekemedim babacığım. Ama seni o kadar iyi tanıyorum ki... Çünkü annem bana seni hiç bıkmadan o güzel gözleri parlayarak anlatıyor. Senin o yumuşak sesini, kimseyi kırmayan o naif halini hep annemden öğrendim.

Bize her zaman "Siz bana Allah'ın emanetisiniz" deyişini, "Ben babasının kuzusuyum" diye sevişini ama en çok da senin Kur'an'a olan aşkını anlatıyor annem. Daha ben doğmadan Kur'an'a aşık olasın diye bana içimden 30 hatim okuduğunu anlattı annem bana mesela. Bir de cennette hafızların ve şehitlerin mertebelerinin herkesinkinden farklı olduğunu anlattı. Ben de senin gibi şehit olmak istiyorum ama bu nasip işiymiş. Dünyada senden ayrı kaldım, cennette ayrı kalmak istemiyorum. Ben en azından seninle aynı mertebede olmak için hafız olmak istiyorum.

Ben senin gibi bir Kur'an hafızı olacağım, sana söz veriyorum canım babam. Geçen gün annemle konuşurken içimden geçenleri paylaştım onunla. Ona "İyi ki Peygamber Efendimizin zamanında yaşamadık anne" dedim. Çünkü senin yokluğunun acısı bile bizim için bu kadar zorken, eğer Onun zamanında yaşasaydık ve vefatına şahit olsaydık buna nasıl dayanabilirdik?

Şimdi seni ne zaman özlesem, kalbim ne zaman senin hasretinle yansa, Peygamberimizin dünyadan gidişini düşünüp teselli buluyorum canım babam. Sen yirmi beş yıllık o kısacık ömrüne neler neler sığdırmışsın. Ben de senin o güzel adına layık bir evlat olmak için büyüyorum.

Senin benim için dilediğin gibi, Allah yolunda, Peygamberimizin ve Kur'an'ın izinden gitmek için gayret ediyorum. Annem ve ben, senin bize bıraktığın o tertemiz ve şerefli mirası başımızın üstünde taşıyoruz. Cennette, Peygamber Efendimizin sancağı altında, senin o hiç görmediğim kollarına koşup sana sarılacağım günü ümitle ve özlemle bekliyorum. Seni çok seven ve seninle her an gurur duyan kızın, Hatice Hifa Yılmaz."