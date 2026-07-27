İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde tansiyon yükselirken, matematik öğretmeni Nurdan Tontaş'ın 100 bin TL değerindeki matematik sorusunda yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu. Kendi uzmanlık alanından gelen soruda iki joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevaba ulaşamayan Tontaş, büyük hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılar bilgi ve soğukkanlılıklarını ortaya koydu.

Yarışmaya katılan matematik öğretmeni Nurdan Tontaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.

İlk bölümlerde oldukça rahat bir görüntü çizen Tontaş, bilgisi ve özgüveniyle dikkat çekerken, ikinci barajı da aşarak yarışmanın kritik aşamalarından biri olan 100 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.

MATEMATİK ÖĞRETMENİNE KENDİ BRANŞINDAN ZOR SORU 100 bin TL değerindeki soruda ise yarışmacının karşısına tam da kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir matematik sorusu çıktı. İKİ JOKER BİLE YETMEDİ! MATEMATİK ÖĞRETMENİ KENDİ BRANŞINDA ELENDİ