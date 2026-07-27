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İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde tansiyon yükselirken, matematik öğretmeni Nurdan Tontaş'ın 100 bin TL değerindeki matematik sorusunda yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu. Kendi uzmanlık alanından gelen soruda iki joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevaba ulaşamayan Tontaş, büyük hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılar bilgi ve soğukkanlılıklarını ortaya koydu.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 2

Yarışmaya katılan matematik öğretmeni Nurdan Tontaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla başarılı bir performans sergiledi.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 3

İlk bölümlerde oldukça rahat bir görüntü çizen Tontaş, bilgisi ve özgüveniyle dikkat çekerken, ikinci barajı da aşarak yarışmanın kritik aşamalarından biri olan 100 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 4

MATEMATİK ÖĞRETMENİNE KENDİ BRANŞINDAN ZOR SORU

100 bin TL değerindeki soruda ise yarışmacının karşısına tam da kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir matematik sorusu çıktı.

İKİ JOKER BİLE YETMEDİ! MATEMATİK ÖĞRETMENİ KENDİ BRANŞINDA ELENDİ
İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 5

İŞTE O SORU:

Elinize bilimsel bir hesap makinesi alıp "e x n =" yazarsanız karşınıza çıkan sayı yaklaşık olarak kaç olur?

A-) 3,98
B-) 5,76
C-) 8,54
D-) 10,32

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 6

Seçenekler arasında uzun süre kararsız kalan yarışmacı, doğru cevaptan emin olamayınca risk almak istemedi. Soruyu kendi bilgisiyle çözmeye çalışsa da net bir sonuca ulaşamayan Tontaş, çareyi joker haklarından yararlanmakta buldu.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 7

TELEFON JOKERİ DE ÇÖZÜM OLAMADI

Büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak isteyen Nurdan Tontaş, ilk olarak telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak telefondaki kişi de sorunun cevabından emin olamadı.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 8

Telefon jokeri, doğru seçeneği net olarak bilmediğini ifade edince yarışmacı beklediği desteği alamadı. Bu gelişmenin ardından stüdyodaki heyecan daha da yükselirken, Tontaş kalan joker hakkını da kullanarak doğru cevaba ulaşmaya çalıştı.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 9

İKİ JOKER HAKKI DA ELENMESİNİ ENGELLEYEMEDİ

Kararsızlığını bir türlü gideremeyen matematik öğretmeni, çift cevap jokerini kullanarak önce A şıkkı "3,98" cevabını verdi.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 10

Bu seçeneğin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından ikinci hakkını kullanan yarışmacı bu kez D şıkkı "10,32" cevabını tercih etti. Ancak bu cevap da doğru çıkmadı.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 11

Kendi uzmanlık alanından gelen soruda iki joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevaba ulaşamayan Nurdan Tontaş, büyük hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti.

İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi 12

Sorunun doğru cevabı ise C şıkkındaki 8,54 olacaktı.

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