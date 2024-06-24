Arda Güler Çekya maçında ilk 11’de olacak mı? İşte kamptan son gelişmeler...

Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, A Milli Futbol Takımı'ndan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"Milli takımda sakatlıkları olan oyuncular vardı. İrfan Can Kahveci de takımla birlikte çalışamamıştı. İrfan artık takıma katılısı ve antrenmanlarda yer alıyor.