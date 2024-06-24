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Arda Güler Çekya maçında ilk 11'de olacak mı? İşte kamptan son gelişmeler...

Giriş: 24.06.2024 18:57
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Arda Güler Çekya maçında ilk 11’de olacak mı? İşte kamptan son gelişmeler...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Milli yıldız Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı sorusu taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte tüm gelişmeler...

EURO 2024 F grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi.

Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, Çekya maçında galibiyet ve beraberlikle ayrılması halinde adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.

Mağlubiyet durumunda ise Çekya adını bir üst tura yazdıracak.

TÜRKİYE EURO 2024 PUAN DURUMU

1- Portekiz 6

2- Türkiye 3

3- Çekya 1

4- Gürcistan 1

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz.

Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, A Milli Futbol Takımı'ndan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"Milli takımda sakatlıkları olan oyuncular vardı. İrfan Can Kahveci de takımla birlikte çalışamamıştı. İrfan artık takıma katılısı ve antrenmanlarda yer alıyor.

ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Basın kapalı olarak gerçekleşecek antrenman başlayacak. Arda Güler bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Arda'nın iyiye gittiğine dair ve Çekya maçına hazır olacağına dair bilgiler aldık.

İsmail Yüksek'in bundan sonra daha hazır olduğuna dair bilgiler edindik. Samet'in ise sakatlığının çok ciddi olmayabileceğine dair ifadeler var."

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