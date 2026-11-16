Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesini kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları izledi.

Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yaklaşık yüzde 8,37 olması hesaplanıyor. Yeni senaryoya göre en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 liraya ulaşabilecek.

Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.