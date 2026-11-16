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Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak?

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zammına yönelik yeni senaryo ortaya çıktı. Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,04 olmasıyla toplam zam oranı yüzde 8,37 olarak hesaplandı. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 liraya yükselebilecek. Peki, polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanları yeni yılda ne kadar maaş alacak?

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesini kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları izledi.

Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yaklaşık yüzde 8,37 olması hesaplanıyor. Yeni senaryoya göre en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 liraya ulaşabilecek.

Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.

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Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 2

MERKEZ BANKASININ KASIM ANKETİYLE ZAM HESABI DEĞİŞTİ

TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak kaydedildi.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,43 olması öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 3,21 enflasyon farkı oluşurken, Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,37'ye ulaşabilecek.

Ancak bu oran, kesinleşmiş bir zam kararı değil. Hesaplama, anket katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 3

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI

Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.

Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.

Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 4

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Merkez Bankasının kasım ayı anketinde ortaya çıkan yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi, yeni maaş hesaplamalarına temel oluşturdu.

Hesaplama

Oran

TCMB kasım anketi yıl sonu enflasyon beklentisi

%30,04

2026 ilk altı aylık enflasyon

%17,76

2026 ikinci altı aylık tahmini enflasyon

%10,43

Tahmini memur enflasyon farkı

%3,21

Ocak 2027 toplu sözleşme zammı

%5

Toplam tahmini Ocak 2027 zammı

%8,37

Hesaplamada yıllık enflasyon oranından ilk altı aylık enflasyon doğrudan çıkarılmıyor. Yıllık enflasyon endeksi, ilk altı aylık enflasyon endeksine oranlanarak ikinci altı aylık artış bulunuyor.

Ardından yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme artışı dikkate alınıyor ve yeni dönemin yüzde 5'lik zammı bileşik olarak uygulanıyor.

Bu yönteme göre Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 8,37 olarak hesaplanıyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN 102 LİRAYA ÇIKABİLİR

Merkez Bankasının kasım ayı anketine dayanan yeni hesaplamada, en düşük memur maaşı için de rakam değişti.

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşının, yüzde 8,37'lik zam senaryosunda yaklaşık 76 bin 102 liraya yükselmesi bekleniyor.

Aynı hesaplamaya göre uzman doktor maaşı yaklaşık 185 bin 20 liraya, polis memuru maaşı 100 bin 370 liraya, öğretmen maaşı ise 90 bin 222 liraya ulaşabilecek.

Bu rakamlar, mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor. Kesin tutarlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri ve maaş unsurlarının netleşmesiyle belirlenecek.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 6

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN YENİ TABLO

Ocak 2027 memur maaşları, dört aylık gerçekleşen enflasyon ve farklı kurumların yıl sonu tahminlerine göre yeniden hesaplandı.

Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dayanan yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre meslek meslek güncel maaş tablosu hazırlandı.

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Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 7

Meslek

Mevcut maaş

Kasım anketi %8,37

Uzman doktor

170.730

185.020

Profesör

153.208

166.032

Mühendis

109.185

118.324

Şube müdürü

107.110

116.075

Araştırma görevlisi

102.779

111.382

Avukat

102.135

110.684

Başkomiser

101.242

109.716

Polis memuru

92.618

100.370

Uzman öğretmen

92.166

99.880

Vaiz

86.983

94.263

Hemşire

84.845

91.947

Öğretmen

83.254

90.222

Teknisyen

75.877

82.228

Memur

73.070

79.186

En düşük memur maaşı

70.224

76.102

Not: Tutarlar TL cinsindendir. Maaşlar, yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre hesaplanmış tahmini rakamlardır. Meslek bazlı örneklerde aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası iki çocuk) dahildir.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 8

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Ocak 2027 zammı, memurların yanı sıra memur emeklilerinin aylıklarını da etkileyecek.

Dört aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik artış hesabına göre polis memuru emeklisinin aylığı 50 bin 46 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 49 bin 849 liraya, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 72 bin 998 liraya yükseliyor.

Merkez Bankasının kasım ayı anketine dayanan yüzde 8,37'lik zam senaryosunda ise polis memuru emeklisinin aylığı yaklaşık 51 bin 34 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 50 bin 834 liraya, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 74 bin 440 liraya çıkabilecek.

En düşük memur emeklisi aylığının da 31 bin 527 lira 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 166 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Bu tutarlar, mevcut emekli aylıklarına tahmini zam oranının uygulanmasıyla elde ediliyor. Kesin aylıklar unvan, derece ve kişisel maaş unsurlarına göre değişebilecek.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 9

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Unvan / Derece

Mevcut aylık

%8,37 zamlı

Müsteşar 1/1

112.140

121.526

Genel müdür 1/1

99.377

107.694

Profesör 1/4

80.490

87.227

Pratisyen hekim 1/4

68.691

74.440

Kaymakam 1. sınıf 1/4

65.853

71.365

Başkomiser 1/4

47.877

51.884

Mühendis 1/4

47.693

51.685

Polis memuru 1/4

47.093

51.034

Öğretmen 1/4

46.908

50.834

Hemşire 1/4

46.908

50.834

İmam-hatip

46.908

50.834

Avukat 1/4

46.908

50.834

Şube müdürü 1/4

39.681

43.002

Teknisyen 1/4

33.995

36.840

Memur 1/4

31.313

33.934

Not: Tutarlar TL cinsindendir ve tahmini hesaplamaları göstermektedir.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 10

MERKEZ BANKASININ YENİ ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini duyurdu.

Bu tahmine dayanan hesaplamada yılın ikinci altı aylık enflasyonu yaklaşık yüzde 9,97, memurların enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 2,78 olarak bulunuyor.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşıyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı yaklaşık 75 bin 779 lira olarak hesaplanıyor.

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 30,04'lük beklenti ise daha yüksek bir zam senaryosuna işaret ediyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 11

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu süreçte farklı kurumların yıl sonu tahminleri de maaş hesaplamalarına yön veriyor.

Senaryo

Tahmini zam

En düşük memur maaşı

Dört aylık gerçekleşen enflasyon

%6,27

74.627 TL

OVP

%7

75.140 TL

TCMB yıl sonu tahmini

%7,91

75.779 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi – önceki beklenti

%8,02

75.856 TL

AA Finans

%8,03

75.863 TL

TCMB kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

%8,37

76.102 TL

FKB beklenti anketi

%8,39

76.116 TL

Bu tablodaki rakamlar, farklı dönemlerde açıklanan enflasyon beklentilerine dayanan senaryolardır. Kesinleşmiş zam oranlarını göstermiyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 12

GÜNCEL PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: YÜZDE 8,37 ZAM

Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak kaydedildi.

Bu beklentiye göre ikinci altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,43 olması ve memurların yaklaşık yüzde 3,21 enflasyon farkı alması hesaplanıyor.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 8,37'ye ulaşabilecek.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 102 lira olarak öne çıkıyor.

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Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 13

OVP SENARYOSU: YÜZDE 7 ZAM

Orta Vadeli Program'a (OVP) dayanan hesaplamada altı aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak öngörülüyor.

Bu durumda enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7'ye ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 75 bin 140 lira olacak.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 14

AA FİNANS SENARYOSU: YÜZDE 8,03 ZAM

AA Finans beklentisine dayanan yüzde 8,03'lük zam senaryosunda en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükseliyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 15

FKB SENARYOSU: YÜZDE 8,39 ZAM

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 30,06, altı aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 10,45 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre toplam zam oranı yüzde 8,39'a ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 76 bin 116 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 16

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM: ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalar sürerken kamu personelinin ücret sisteminde de yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamuda farklı statülerde çalışan personelin ücret sistemlerinin analiz edilmesi ve mevcut yapının sadeleştirilmesi hedefi yer aldı.

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, yeni ücret sistemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 17

YENİ MAAŞ SİSTEMİNDE HANGİ KRİTERLER ESAS ALINACAK?

Yeni modelde kamu personelinin ücretlerinin belirlenmesinde unvanların yanı sıra yapılan işin güçlüğü, kullanılan yetkiler ve üstlenilen sorumluluklar dikkate alınacak.

Böylece farklı istihdam statülerine göre şekillenen mevcut ücret yapısının sadeleştirilmesi ve maaş sisteminin görev ile sorumluluk esasına göre yeniden ele alınması amaçlanıyor.

Çalışmaların koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üstlenecek. Sürece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da katkı sağlayacak.

Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 18

MEMURLARIN MAAŞLARI YENİ SİSTEMLE HEMEN DEĞİŞECEK Mİ?

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ücret sisteminin sadeleştirilmesine yönelik hedef yer alsa da yeni maaş tutarları ve uygulamaya geçiş tarihi henüz açıklanmadı.

Kamuda farklı statülerde istihdam edilen personelin ücret yapısının analiz edilmesinin ardından yeni sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu nedenle ücret sistemine ilişkin düzenleme ile Ocak 2027'de uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ayrı süreçler olarak değerlendiriliyor.

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Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak? 19

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik hesap ve yıl sonu tahminlerine dayanan diğer senaryolar, maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.

Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse toplam memur zammının yaklaşık yüzde 8,37 olması hesaplanıyor.

Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları, altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Cüneyt Akçatepe
Editör
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