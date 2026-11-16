Memur maaşlarında yeni hesap! TCMB anketi sonrası Ocak 2027 zam tablosu değişti: Kim kaç TL alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zammına yönelik yeni senaryo ortaya çıktı. Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,04 olmasıyla toplam zam oranı yüzde 8,37 olarak hesaplandı. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 liraya yükselebilecek. Peki, polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanları yeni yılda ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesini kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları izledi.
Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yaklaşık yüzde 8,37 olması hesaplanıyor. Yeni senaryoya göre en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 34 bin 166 liraya ulaşabilecek.
Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.
MERKEZ BANKASININ KASIM ANKETİYLE ZAM HESABI DEĞİŞTİ
TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.
Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak kaydedildi.
Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,43 olması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 3,21 enflasyon farkı oluşurken, Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,37'ye ulaşabilecek.
Ancak bu oran, kesinleşmiş bir zam kararı değil. Hesaplama, anket katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi varsayımına dayanıyor.
MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI
Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.
Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.
Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 olarak hesaplandı.
Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Merkez Bankasının kasım ayı anketinde ortaya çıkan yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi, yeni maaş hesaplamalarına temel oluşturdu.
|
Hesaplama
|
Oran
|
TCMB kasım anketi yıl sonu enflasyon beklentisi
|
%30,04
|
2026 ilk altı aylık enflasyon
|
%17,76
|
2026 ikinci altı aylık tahmini enflasyon
|
%10,43
|
Tahmini memur enflasyon farkı
|
%3,21
|
Ocak 2027 toplu sözleşme zammı
|
%5
|
Toplam tahmini Ocak 2027 zammı
|
%8,37
Hesaplamada yıllık enflasyon oranından ilk altı aylık enflasyon doğrudan çıkarılmıyor. Yıllık enflasyon endeksi, ilk altı aylık enflasyon endeksine oranlanarak ikinci altı aylık artış bulunuyor.
Ardından yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme artışı dikkate alınıyor ve yeni dönemin yüzde 5'lik zammı bileşik olarak uygulanıyor.
Bu yönteme göre Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 8,37 olarak hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN 102 LİRAYA ÇIKABİLİR
Merkez Bankasının kasım ayı anketine dayanan yeni hesaplamada, en düşük memur maaşı için de rakam değişti.
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşının, yüzde 8,37'lik zam senaryosunda yaklaşık 76 bin 102 liraya yükselmesi bekleniyor.
Aynı hesaplamaya göre uzman doktor maaşı yaklaşık 185 bin 20 liraya, polis memuru maaşı 100 bin 370 liraya, öğretmen maaşı ise 90 bin 222 liraya ulaşabilecek.
Bu rakamlar, mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor. Kesin tutarlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri ve maaş unsurlarının netleşmesiyle belirlenecek.