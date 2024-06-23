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İtalya ile Hırvatistan için ya tamam ya devam maçı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:49
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İtalya ile Hırvatistan için ya tamam ya devam maçı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak. İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekirken, İtalya için bir puan, son 16 turu için yetecek.

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