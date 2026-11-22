Konut alacaklara ödeme kolaylığı: Yeni kredi sistemi nasıl işliyor? Uzman isim 5 milyon TL üzerinden anlattı

BDDK'nin konut kredilerine yönelik yeni düzenlemesiyle ev sahibi olmak isteyenler için kredi kullanım koşulları değişti. A Haber'e konuşan Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, 5 milyon TL değerindeki bir konut üzerinden verdiği örnekle yeni sistemde kullanılabilecek kredi tutarının 1 milyon TL'den 4 milyon TL'ye nasıl çıkabildiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konut kredilerine yönelik yeni düzenlemesi, ev sahibi olmak isteyenler için finansmana erişimde önemli değişiklikler getirdi. Bir konutu bulunanların ikinci ev alımlarındaki kredi sınırlaması kaldırılırken en az iki konutu olanlara yönelik yüzde 75'lik kredi tutarı indirimi devam edecek. A Haber canlı yayınında yeni sistemi değerlendiren Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, 5 milyon TL değerindeki C sınıfı bir konut üzerinden kredi ve peşinat tutarlarının nasıl değiştiğini anlattı. İKİNCİ KONUT İÇİN KREDİ DÜZENLEMESİ! 5 MİLYON TL'LİK EVDE KREDİ HESABI DEĞİŞTİ

UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI: HEDEF VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada barınmanın anayasal bir hak olduğunu belirterek yeni düzenlemenin vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Güzelgün, "Barınma hakkı anayasal bir haktır. Dolayısıyla hedeflenen, insanları mülk sahibi yapabilmektir. BDDK'nın uygulamasında daha önce bir konutla başlayan sınırlama, ikinci konuta yükseltildi. Enerji Kimlik Belgesi gibi enerji tasarrufuna yönelik belgesi bulunan mülklere göre de kredi sınıfları oluşturuldu. Dolayısıyla bu düzenleme, tüketicinin mülke erişilebilirliğini artıracak ve hayali konut almak olan insanların bu kredilerle mülk sahibi olabilmeleri adına atılmış bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

UZMAN 5 MİLYON TL'LİK KONUT ÜZERİNDEN HESAPLADI Yeni kredi sisteminin peşinat ihtiyacını nasıl değiştirdiğini 5 milyon TL değerindeki C sınıfı bir konut üzerinden açıklayan Güzelgün, verdiği örnekte daha önce konut bedelinin yüzde 20'si kadar kredi kullanılabilirken yeni uygulamada bu oranın yüzde 80'e yükseldiğini belirtti.