Hindistan'da 600 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Neha Bisht'in düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Genç kadına karşılıksız ilgi duyduğu belirtilen Abhinav isimli adam, Bisht'in başka biriyle evleneceğini öğrenince Delhi'ye gitti. Fenomenin evine izinsiz girdiği öne sürülen Abhinav, burada çıkan arbedede ağır yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Bunun üzerine Delhi'ye giden Abhinav, 7 Kasım'da Doğu Delhi'nin Madhu Vihar bölgesinde bulunan ve Bisht'in yaşadığı binaya geldi. Genç kadının evde bulunduğu sırada içeri izinsiz girdiği belirtilen Abhinav'ın, Bisht ile evlenmek istediğini söylediği öne sürüldü.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinden olan Abhinav, Chennai kentindeki bir bilişim şirketinde çalışıyordu. Sosyal medyadan takip ettiği Neha Bisht'e zamanla karşılıksız ilgi duymaya başlayan adam, genç kadının aralık ayında evleneceğini öğrendi.

EVDE ÇIKAN ARBEDE ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Abhinav'ın eve girmesinin ardından aile üyeleri ve komşuların da dahil olduğu bir arbede yaşandı. İddiaya göre Abhinav, evde bulunan kişiler tarafından darbedildi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Abhinav'ı sırtında ve bacağında ağır yaralarla buldu. Hastaneye kaldırılan adam, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle birden fazla sağlık kuruluşunda tedavi gördü.

Ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Abhinav, olaydan yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.