Ünlü fenomenin evinde kanlı arbede! Evlenmek için izinsiz içeri girdi, sonu faciayla bitti
Hindistan'da sosyal medya fenomeni Neha Bisht'in evinde yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Genç kadının başka biriyle evleneceğini öğrenince Delhi'ye giden ve evine izinsiz girdiği öne sürülen Abhinav, çıkan arbedede ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybederken olayla ilgili fenomenin babası ve bir kişi tutuklandı.
Hindistan'da 600 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Neha Bisht'in düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Genç kadına karşılıksız ilgi duyduğu belirtilen Abhinav isimli adam, Bisht'in başka biriyle evleneceğini öğrenince Delhi'ye gitti. Fenomenin evine izinsiz girdiği öne sürülen Abhinav, burada çıkan arbedede ağır yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklandı.
BAŞKA BİRİYLE EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİNCE DELHİ'YE GİTTİ
Hindistan basınında yer alan haberlere göre Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinden olan Abhinav, Chennai kentindeki bir bilişim şirketinde çalışıyordu. Sosyal medyadan takip ettiği Neha Bisht'e zamanla karşılıksız ilgi duymaya başlayan adam, genç kadının aralık ayında evleneceğini öğrendi.
Bunun üzerine Delhi'ye giden Abhinav, 7 Kasım'da Doğu Delhi'nin Madhu Vihar bölgesinde bulunan ve Bisht'in yaşadığı binaya geldi. Genç kadının evde bulunduğu sırada içeri izinsiz girdiği belirtilen Abhinav'ın, Bisht ile evlenmek istediğini söylediği öne sürüldü.
EVDE ÇIKAN ARBEDE ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Abhinav'ın eve girmesinin ardından aile üyeleri ve komşuların da dahil olduğu bir arbede yaşandı. İddiaya göre Abhinav, evde bulunan kişiler tarafından darbedildi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Abhinav'ı sırtında ve bacağında ağır yaralarla buldu. Hastaneye kaldırılan adam, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle birden fazla sağlık kuruluşunda tedavi gördü.
Ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Abhinav, olaydan yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.
FENOMENİN EVİNE DAHA ÖNCE DE GİTMİŞ
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Abhinav'ın Neha Bisht'in yaşadığı binaya daha önce de geldiği belirlendi.
Genç adamın olaydan yaklaşık iki veya üç ay önce aynı adrese gittiği ve bu ziyaretinde kendisini Bisht'in erkek kardeşinin arkadaşı olarak tanıttığı ileri sürüldü. O dönemde Abhinav hakkında herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.
Öte yandan Neha Bisht'in polise verdiği dilekçede Abhinav'ın aylardır kendisini rahatsız ettiğini ve ailesine yönelik tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği belirtildi. Bisht, adamın evlerine izinsiz girdiğini de şikayetinde dile getirdi.
FENOMENİN BABASI VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Abhinav'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma genişletildi. Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle Neha Bisht'in 64 yaşındaki babası Virender Bisht ile aileye ait evde kiracı olarak yaşadığı belirtilen 34 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.
İki şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında fenomenin erkek kardeşinin ve bazı komşuların olay sırasındaki rolleri de araştırılmaya başlandı. Polis ekipleri, arbedenin nasıl yaşandığını belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.