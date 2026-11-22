Genç doktorun şüpheli ölümünde çarpıcı iddia: Sevgilisiyle kıskançlık yüzünden tartışıyorlardı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Genç doktorun babası Yalçın Pınar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada kızının sevgilisi tarafından itilmiş olabileceğini öne sürdü. Kızının intihar ettiğine inanmadığını belirten acılı baba, sevgilisinin kıskanç tavırlar sergilediğini ve kızının hayatını kısıtladığını iddia ederek "Tartışmışlar, kızımı kıskanıyordu" dedi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar, 11 Kasım'da 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde görev yapan genç doktorun şüpheli ölümü, geride çok sayıda soru işareti bıraktı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken ATV Haber genç doktorun babası Yalçın Pınar'a ulaştı. Kızının ölümünün intihar olmadığını savunan acılı baba, olay sırasında evde bulunan sevgilisini işaret etti.
Yalçın Pınar, "Kızımızın bir tesir altında itildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"DIŞARIDAN BİR TESİR OLMADAN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Kızının hayatını kaybettiği evin balkonunu ve korkuluklarını bildiğini belirten Yalçın Pınar, düşmenin dışarıdan bir müdahale olmadan gerçekleşmiş olabileceğine inanmadığını söyledi.
Acılı baba, "Söz konusu balkonu biliyorum, balkon korkuluklarını biliyorum. Buradan bir kişinin dışarıdan bir tesir olmadan düşmesi mümkün değil. Ben buna inanmıyorum" sözleriyle şüphelerini dile getirdi.
ÖLÜMÜNDEN 10 GÜN SONRA NİŞANLANACAKTI
Genç doktorun ölümünden 10 gün sonra nişanlanmaya hazırlandığı öğrenildi. Olaydan önce sevgilisiyle alışveriş yapan Pelin Pınar'ın, babasıyla da nişan hazırlıkları hakkında görüştüğü belirtildi.
Kızıyla yaptığı son telefon görüşmesini anlatan Yalçın Pınar, "Öğleden sonra saat dört beş gibi kızım beni aradı. 'Babacığım, nişan alışverişi için alışverişe gideceğiz.' Nişan masraflarını ben karşılayayım. Ben sana kredi kartı bilgilerimi vereyim dedim. Buradan harcayın dedim" ifadelerini kullandı.
Genç doktorun son görüntülerinde sevgilisiyle birlikte evine çıktığı görüldü.
"HERHANGİ BİR MORAL BOZUKLUĞU YOKTU"
Kızının ölümünden önceki saatlerde yakınlarıyla iletişim halinde olduğunu belirten baba, Pelin Pınar'ın herhangi bir moral bozukluğu yaşamadığını savundu.
Yalçın Pınar, "Gece 11'e kadar ablasıyla gerek telefonda gerek WhatsApp'ta nişanla ilgili konularda görüştüklerini biliyorum. Arkadaşlarıyla şakalı bir şekilde, herhangi bir moral bozukluğu olmadan WhatsApp üzerinden mesajlaştıklarına, şakalaştıklarına ilişkin bilgiler var, belgeler var" ifadelerini kullandı.
ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE HASTASINA RANDEVU VERDİ
Genç doktorun olaydan kısa süre önce bir hastasıyla mesajlaştığı ve ertesi gün için randevu verdiği de ortaya çıktı.
Kızının geleceğe yönelik planlarının bulunduğuna dikkati çeken Yalçın Pınar, "Bir gün sonraki hastasına randevu veren bir kişinin intiharından söz edilemez" sözleriyle intihar ihtimaline inanmadığını vurguladı.