"KIZIMI KISKANIYORDU"

Soruşturma kapsamında genç doktorun yakın çevresinin ifadelerine de başvuruldu. İfadelerde, sevgilisinin Pelin Pınar'a baskı uyguladığı ve hayatını kısıtladığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Tüm tanık ifadelerinin ortak noktalara işaret ettiğini belirten Yalçın Pınar, "Söz konusu şahsın kıskanç bir kişiliğe sahip olduğu, kızımın telefonlarına baktığı, WhatsApp mesajlarını incelediği, bazı kişilerle konuşmasını, görüşmesini istemediği, hatta bu konuda aralarında ciddi tartışmalar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Kızının sosyal çevresi ve kariyeri nedeniyle sevgilisiyle anlaşmazlık yaşadığını düşündüğünü belirten baba, "Kıskanıyordu benim kızımı. Çevresi geniş, hastane çevresi var, kariyeri var. Bu konularda aralarında anlaşmazlık vardı sanıyorum" sözleriyle iddialarını sürdürdü.