Muş'ta camiye yıldırım düştü! Minare yıkıldı, taşlar evlerin üzerine yağdı

Muş'un Korkut ilçesinde sağanak yağış sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle yıkılan minareden kopan taş ve moloz parçaları çevreye savrulurken, camiden çıkan 60 yaşındaki Fethi Akın yaralandı. Ev ve araçlarda da hasara yol açan olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle yıkılan minareden kopan taş ve moloz parçaları çevreye savruldu. Olayda 1 kişi yaralanırken, çevredeki ev ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

CAMİDEN ÇIKARKEN TAŞ PARÇALARI İSABET ETTİ Sazlıkbaşı köyünde sağanak yağışın etkili olduğu sırada caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minare yıkılırken, kopan taş parçaları çevreye dağıldı. Bu sırada camiden çıkan Fethi Akın'ın (60) üzerine taş parçaları isabet etti. Yaralanan Akın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAŞLAR EV VE ARAÇLARIN ÜZERİNE SAVRULDU Minareden kopan taşların çevredeki ev ve bir aracın üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluştu. Yıldırımın etkisiyle caminin kapı ve pencereleri ile yakındaki bir evin camları kırıldı. Evde bulunan bazı elektronik cihazlar da zarar gördü.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışması yaptı ve rapor hazırladı. Altınova Belediyesi ekipleri ise yıkılan minarenin enkazını kaldırarak bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

KÖY MUHTARI: "BAŞINA TAŞ PARÇASI İSABET ETTİ" Sazlıkbaşı Köyü Muhtarı Hakim Gök, yıldırımın isabet ettiği minarenin yıkıldığını ve parçalarının çevreye savrulduğunu belirtti. Gök, "O esnada namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşımız, başına taş parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı vatandaşımız, şu anda Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı" dedi.