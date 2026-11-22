Altındaki düşüşün perde arkası! Son 34 haftanın en sert kaybı yaşandı: Gözler Fed'in faiz kararında
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve doların güçlenmesiyle sert geriledi. Ons altın, haftalık yüzde 8,9 değer kaybederek 3 bin 502 dolara kadar düştü. Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altın, gümüşle birlikte son 34 haftanın en sert kaybını yaşadı. Peki, altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında hangi gelişmeler var?
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle sert düştü. Fed yetkililerinden gelen faiz artırımı mesajları ve dolar endeksindeki yükseliş, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Ons altın, hafta içinde 3 bin 502 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! SON 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Emtia piyasasında tamamlanan haftada değerli metallerde sert kayıplar yaşandı. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 8,9 gerilerken gümüşteki düşüş yüzde 15,4'e ulaştı.
Altının onsu 3 bin 502 dolara, gümüşün onsu ise 40,8 dolara kadar indi. Böylece altın ve gümüş, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini görürken son 34 haftanın en sert kaybını kaydetti.
Diğer değerli metallerde de düşüş yaşandı. Paladyumun ons fiyatı yüzde 11, platinin ons fiyatı ise yüzde 13 geriledi.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? FED'DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI
Altın fiyatlarındaki gerilemede Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu.
Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarının uygun olabileceği görüşü öne çıktı.
Tutanaklarda bazı üyelerin, enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde aralık ayında 25 baz puandan daha yüksek bir faiz artırımının değerlendirilebileceğini düşündüğü belirtildi.
Yapay zeka yatırımları da toplantıda ele alındı. Bu yatırımların hem enflasyon hem de finansal istikrar açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.
FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI DOLARI GÜÇLENDİRDİ
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, para politikasında ilave sıkılaşma beklentilerini güçlendirdi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadelede daha agresif adımlar atılması gerektiğini belirtti. Fiyatların beklentilerin üzerinde artmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Waller, merkez bankasının piyasaları şaşırtacak adımlar atması gerektiğini ifade etti.