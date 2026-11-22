Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle sert düştü. Fed yetkililerinden gelen faiz artırımı mesajları ve dolar endeksindeki yükseliş, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Ons altın, hafta içinde 3 bin 502 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! SON 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Emtia piyasasında tamamlanan haftada değerli metallerde sert kayıplar yaşandı. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 8,9 gerilerken gümüşteki düşüş yüzde 15,4'e ulaştı.

Altının onsu 3 bin 502 dolara, gümüşün onsu ise 40,8 dolara kadar indi. Böylece altın ve gümüş, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini görürken son 34 haftanın en sert kaybını kaydetti.

Diğer değerli metallerde de düşüş yaşandı. Paladyumun ons fiyatı yüzde 11, platinin ons fiyatı ise yüzde 13 geriledi.