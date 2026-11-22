Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, zirve yarışını doğrudan etkileyen sonuçlara sahne oldu. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı galibiyetle tamamlarken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 2 puan bıraktı.

Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Trabzonspor arasındaki 3 puanlık fark korunurken Beşiktaş da zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise liderlik yarışında bir puan kaybı yaşayarak büyük bir yara aldı.

Peki Başakşehir-Çorum FK karşılaşması öncesinde oluşan puan tablosu ve 13. haftanın fikstürü nasıl? İşte Süper Lig'de haftanın öne çıkan sonuçları ve güncel sıralama...