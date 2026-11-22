Süper Lig 12. hafta sonunda alev aldı: İşte güncel puan durumu!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynandı. Lider Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltirken Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yenerek 28 puanla takibini sürdürdü. Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 4-2 kazanarak 25 puana ulaşırken Fenerbahçe, Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisinde kaldı. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl şekillendi? İşte 12. haftanın sonuçları, puan tablosu ve 13. haftanın maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, zirve yarışını doğrudan etkileyen sonuçlara sahne oldu. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı galibiyetle tamamlarken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 2 puan bıraktı.
Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Trabzonspor arasındaki 3 puanlık fark korunurken Beşiktaş da zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise liderlik yarışında bir puan kaybı yaşayarak büyük bir yara aldı.
Peki Başakşehir-Çorum FK karşılaşması öncesinde oluşan puan tablosu ve 13. haftanın fikstürü nasıl? İşte Süper Lig'de haftanın öne çıkan sonuçları ve güncel sıralama...
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde aldığı galibiyetle ligdeki 10. galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla puanını 31'e yükselten Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, 13. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak derbi, zirve yarışının önemli karşılaşmalarından biri olacak.
FENERBAHÇE, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA TAKILDI!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılırken lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının açılmasına engel olamadı.
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe, 12. haftayı 6. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.
Geride kalan 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 31 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe, 13. haftada 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Erzurumspor FK'yi konuk edecek.