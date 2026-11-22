Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi ile ilişkilendirilen Durupınar Formasyonu'ndaki araştırmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçaların ABD'de gerçekleştirilen karbon-14 analizlerinde MÖ 2200-2400 yıllarına tarihlendirildiği açıklandı. Yaklaşık 4 bin 300 yıllık örneklerin Nuh Tufanı için öne sürülen tarihlerle örtüşmesi dikkat çekerken araştırmacılar, sonuçların tek başına yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını belirtti.

Atilla, "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız" dedi.