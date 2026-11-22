Nuh'un Gemisi araştırmasında 4 bin 300 yıllık sonuç! Tarihler örtüştü: Ahşap parçalar tufanı işaret ediyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda yürütülen Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Bölgede bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçaların ABD'de yapılan karbon-14 analizlerinde MÖ 2200-2400 yıllarına ait olduğu belirlendi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi ile ilişkilendirilen Durupınar Formasyonu'ndaki araştırmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçaların ABD'de gerçekleştirilen karbon-14 analizlerinde MÖ 2200-2400 yıllarına tarihlendirildiği açıklandı. Yaklaşık 4 bin 300 yıllık örneklerin Nuh Tufanı için öne sürülen tarihlerle örtüşmesi dikkat çekerken araştırmacılar, sonuçların tek başına yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını belirtti.
BEŞ ÜLKEDEN 20 ARAŞTIRMACI İNCELEDİ
Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarında yer alan Durupınar Formasyonu'nda, Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar devam ediyor.
28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda jeofizik, jeoloji ve arkeoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanıldı.
Araştırmalar sırasında bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalar, karbon-14 analizlerinin yapılması amacıyla ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderildi.
ABD'deki laboratuvardan gelen ilk sonuçlara göre incelenen örnekler, MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildi.
4 BİN 300 YILLIK BULGU! NUH TUFANI İÇİN ÖNE SÜRÜLEN TARİHLE ÖRTÜŞÜYOR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, bu yıl bölgede yürüttükleri proje kapsamında ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulduklarını belirterek analiz sonuçlarını değerlendirdi.
Atilla, "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız" dedi.