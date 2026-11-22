Emekli zammında yaş ve prim günü detayı! Yeni maaş hesabı ortaya çıktı: 30, 35 ve 46 bin TL senaryoları

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak iyileştirmeye dair açıklamasının ardından yaş ve prim gününe göre zam formülleri gündeme geldi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider emekli maaşlarında hakkaniyet vurgusu yaparken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise 30 bin liradan 46 bin 200 liraya uzanan yeni maaş senaryolarını canlı yayında paylaştı.

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileriyle zam hesaplamaları şekillenirken, kesin oranların belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. Enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam, refah payı ve prim gününe göre kademeli artış seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan iyileştirmeyle ilgili açıklamasının ardından gözler maaşlara yapılabilecek ek artışlara çevrildi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda özellikle yaş ve prim ödeme gün sayısına göre yapılabilecek düzenlemeler ile farklı maaş senaryoları öne çıktı. EMEKLİ ZAMMINDA 30-35 BİN TL SENARYOSU! KİM NE KADAR ALACAK?

AK PARTİLİ VEKİLDEN EMEKLİ MAAŞLARINDA PRİM GÜNÜ MESAJI AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, emekli maaşlarında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Gider, "Yaş farkı, prim ödeme gün sayısını zaten otomatik olarak etkiliyor. EYT'den yararlanarak daha az prim günü ödeyenlerle çok daha fazla prim günü ödeyenlerin aynı maaşı alması hakkaniyetsiz. İleri yaştaki bir insanın daha yüksek maaş alması da normal. Çünkü erken yaşta emekli olanlar daha uzun süre emekli maaşı alacak. Burada herhangi bir oran vermem doğru değil" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ SAVUNUYORUZ" Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerini sürdüren Gider, "Emeklinin rahat bir hayat sürdürebileceği maaşı vermek, bizim siyaseten değil, bu devleti yönetme sorumluluğuyla iktidara geldiğimiz günden beri savunduğumuz bir şey" dedi. Gider, "Buna göre yeni güncellemeler yapıldığında emeklilerimizin ilk etapta bir nebze rahatlayacağına, ilerleyen aşamada da hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilecekleri emekli maaşına kavuşacaklarına inanıyorum. Bu durumun özellikle ileri yaştaki ve daha fazla prim günü ödemiş emeklilerimiz için geçerli olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİ ZAMMINDA İLK HESAP! DÖRT AYLIK ENFLASYON VERİLERİ Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise emeklilerin yılda iki kez maaş artışı aldığını hatırlatarak enflasyon karşısında gelirlerin iyileştirilmesine yönelik talepleri değerlendirdi. Yılmaz, "Açıklanan enflasyon verileriyle vatandaşların günlük hayatta hissettiği enflasyon farklı olunca emekliler geçim sıkıntısı yaşıyor ve maaş artışlarının biraz daha iyileştirilmesini talep ediyor. Emeklilerimizin kira, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Enflasyona bağlı maaş artışları zaman içerisinde yeterli gelmediği için ek iyileştirme beklentisi oluşuyor" ifadelerini kullandı. Yılın ilk altı ayında TÜFE'ye bağlı maaş artışının yüzde 17,76 olarak kesinleştiğini belirten Yılmaz, "Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Son dört aylık enflasyon verisini kendi içerisinde bileşik şekilde hesapladığımızda yüzde 8,28, son on aylık enflasyon ise yüzde 27,53 olarak ortaya çıkıyor. Maaş artışlarının netleşmesi için kasım ve aralık ayı verilerini bekliyoruz" dedi.