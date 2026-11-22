Emekli zammında yaş ve prim günü detayı! Yeni maaş hesabı ortaya çıktı: 30, 35 ve 46 bin TL senaryoları
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak iyileştirmeye dair açıklamasının ardından yaş ve prim gününe göre zam formülleri gündeme geldi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider emekli maaşlarında hakkaniyet vurgusu yaparken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise 30 bin liradan 46 bin 200 liraya uzanan yeni maaş senaryolarını canlı yayında paylaştı.
2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileriyle zam hesaplamaları şekillenirken, kesin oranların belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. Enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam, refah payı ve prim gününe göre kademeli artış seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan iyileştirmeyle ilgili açıklamasının ardından gözler maaşlara yapılabilecek ek artışlara çevrildi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda özellikle yaş ve prim ödeme gün sayısına göre yapılabilecek düzenlemeler ile farklı maaş senaryoları öne çıktı.
AK PARTİLİ VEKİLDEN EMEKLİ MAAŞLARINDA PRİM GÜNÜ MESAJI
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, emekli maaşlarında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Gider, "Yaş farkı, prim ödeme gün sayısını zaten otomatik olarak etkiliyor. EYT'den yararlanarak daha az prim günü ödeyenlerle çok daha fazla prim günü ödeyenlerin aynı maaşı alması hakkaniyetsiz. İleri yaştaki bir insanın daha yüksek maaş alması da normal. Çünkü erken yaşta emekli olanlar daha uzun süre emekli maaşı alacak. Burada herhangi bir oran vermem doğru değil" ifadelerini kullandı.
"İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ SAVUNUYORUZ"
Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerini sürdüren Gider, "Emeklinin rahat bir hayat sürdürebileceği maaşı vermek, bizim siyaseten değil, bu devleti yönetme sorumluluğuyla iktidara geldiğimiz günden beri savunduğumuz bir şey" dedi.
Gider, "Buna göre yeni güncellemeler yapıldığında emeklilerimizin ilk etapta bir nebze rahatlayacağına, ilerleyen aşamada da hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilecekleri emekli maaşına kavuşacaklarına inanıyorum. Bu durumun özellikle ileri yaştaki ve daha fazla prim günü ödemiş emeklilerimiz için geçerli olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
EMEKLİ ZAMMINDA İLK HESAP! DÖRT AYLIK ENFLASYON VERİLERİ
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise emeklilerin yılda iki kez maaş artışı aldığını hatırlatarak enflasyon karşısında gelirlerin iyileştirilmesine yönelik talepleri değerlendirdi.
Yılmaz, "Açıklanan enflasyon verileriyle vatandaşların günlük hayatta hissettiği enflasyon farklı olunca emekliler geçim sıkıntısı yaşıyor ve maaş artışlarının biraz daha iyileştirilmesini talep ediyor. Emeklilerimizin kira, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Enflasyona bağlı maaş artışları zaman içerisinde yeterli gelmediği için ek iyileştirme beklentisi oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Yılın ilk altı ayında TÜFE'ye bağlı maaş artışının yüzde 17,76 olarak kesinleştiğini belirten Yılmaz, "Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Son dört aylık enflasyon verisini kendi içerisinde bileşik şekilde hesapladığımızda yüzde 8,28, son on aylık enflasyon ise yüzde 27,53 olarak ortaya çıkıyor. Maaş artışlarının netleşmesi için kasım ve aralık ayı verilerini bekliyoruz" dedi.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankasının yüzde 29,50'lik yıl sonu enflasyon tahmininden hareketle ikinci altı aylık dönem için yüzde 9,97'lik artış hesapladıklarını belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 30,04'lük tahminin ise yaklaşık yüzde 10,43'lük artışa karşılık geldiğini ifade etti.
Yılmaz, "Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,04 olacağı öngörülüyor. Buna göre ikinci yarıyıl için yüzde 10,43'lük oran ortaya çıkıyor. Merkez Bankasının yüzde 29,50'lik tahmininden hareketle hesapladığımız yüzde 9,97 ile bu oran birbirine oldukça yakın. Kabaca yüzde 10'luk bir emekli enflasyon farkından söz edebiliriz" dedi.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıkladığı tahminlerden hareketle hazırlanan hesaplama:
|
Yıl sonu enflasyon tahmini
|
İkinci 6 aylık artış
|
%29,50
|
%9,97
|
%30,04
|
%10,43