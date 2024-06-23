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Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya! Arnavutluk için tek çare galibiyet

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:53
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Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya! Arnavutluk için tek çare galibiyet

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran pazar günü Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. İspanya, ilk iki maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantilerken, Arnavutluk için bu zorlu mücadeleyi kazanması gerekiyor.

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