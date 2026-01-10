Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

(Foto: İHA)

Bakan Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik- Taşova Yolu gibi 10 karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

"YEŞİLKENT KAVŞAĞI'MIZI, KAVŞAK KOLLARI İLE BİRLİKTE TOPLAM 9 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİDEN DÜZENLEDİK"

Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı'nın Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçeleri arasında da önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Yeşilkent Kavşağı, günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun yükün yaşandığı noktalardan biri haline gelmişti. Bu nedenle trafik yoğunluğunu azaltmak, daha hızlı, daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım tesis etmek için Yeşilkent Kavşağı'mızı, kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, proje bünyesinde; 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda 1 adet üstgeçit köprüsü inşa ettiklerini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece söz konusu güzergahta kesintisiz, hızlı ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Özellikle Atakum ve İlkadım ilçelerimiz arasındaki ulaşımı rahatlatırken Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul gibi merkezlere giden transit trafiğin standardını da yükselttik. Trafik güvenliğini artırdık, kazaları minimize ettik. Böylece Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltarak Samsun'umuzun eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız."

"SAMSUN'UN ULAŞIM AĞINI ULAŞIMIN TÜM MODLARIYLA BİRLİKTE GELİŞTİRİYORUZ"

Samsun'da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadıklarını da söyleyen Uraloğlu, "Samsun'un ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştiriyoruz. Demiryolu projeleriyle de Samsun'un ulaşım ağını güçlendiriyoruz. İlimizden geçen demiryolu hattının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının tüm altyapısı ve üstyapısını yenileyerek sinyalli hale getirdik. Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezi hizmete alarak lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturduk." dedi.

"ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAAT OLACAK"

Ayrıca, Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 km'lik İltisak Hattı çalışmalarını da tamamlayarak iki lojistik merkezimizi entegre ettiklerini belirten Uraloğlu, "Yine, Havza OSB'yi demiryolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 km uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarımıza da başladık. Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 km'lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının yapım çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçtiğini de belirten Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirmesine katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de gündemlerinde olduğunu dile getirerek "Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.

(Foto: İHA)

SAMSUN'A RAYLI SİSTEM HATTI MÜJDESİ

Uraloğlu ayrıca, Samsun'un şehir içi trafiğine yeni bir soluk katacak Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattının yapım ihalesini de bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"13,3 km uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve şehrimizin yoğun nüfuslu İlkadım ve Canik ilçeleriyle birlikte Kamu Kampüsü bölgesine de hizmet sunacaktır. Mevcut Samsun şehir içi tramvay hattında kullanılmak üzere, bakanlığımızın koordinasyonundaki 10 adet yeni tramvay aracının teslimatına da inşallah başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."