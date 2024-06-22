22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü milli yıldız Mert Müldür'den!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 15:15
ABONE OL
EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü milli yıldız Mert Müldür’den!

Milli yıldız Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk grup maçlarının en iyi golü seçildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör