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Belçika - Romanya | CANLI

Giriş: 22.06.2024 22:07
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Belçika - Romanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubunda oynanan ikinci hafta maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Almanya'da düzenlenen ve birbirinden iddialı takımların adeta savaşına sahne olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlar devam ediyor.

E grubundaki kritik mücadelede Belçika ile Romanya karşı karşıya geliyor.

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI İLK 11'LERİ

BELÇİKA: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Doku, Tielemans, Onana, Theate, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku.

ROMANYA: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihăilă, Drăguș.

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