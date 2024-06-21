Türkiye EURO 2024'te Portekiz'e karşı bir ilk peşinde!
EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Türkiye, yarın (22 Haziran 2024) grubun favorisi Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım tarihinde 10. kez karşı karşıya geleceği Portekiz'e karşı daha önce resmi maçlarda hiç kazanamazken, toplamda 2 galibiyet almasını bildi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.
RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK
A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti. Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.
İLK MAÇ 1955'TE
Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.
SON MAÇ 2022'DE
İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı. A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.
MAÇLAR
Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.03.2022
|Porto
|2022 Dünya Kupası play-off yarı finali
|1-3
|02.06.2012
|Lizbon
|Özel
|3-1
|07.06.2008
|Cenevre
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|24.06.2000
|Amsterdam
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|14.06.1996
|Nottingham
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-1
|19.04.1965
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|24.01.1965
|Lizbon
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-5
|25.03.1956
|Lizbon
|Özel
|1-3
|18.12.1955
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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