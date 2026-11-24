Görev yaptıkları şehirlerde çocuklara umut ve gelecek olmaya çalışırken teröristlerce hayatını kaybeden şehit öğretmenlerin aileleri, yıllar geçse de dinmeyen acılarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir kez daha paylaştı. Evlatlarının ve eşlerinin ideallerini yaşatmaya çalışan aileler, onları hiç yalnız bırakmayan devlete ve millete teşekkür etti.

Şehitlerimizin aileleri, dinmeyen acılarını ve özlemlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle anlattı. Batman'da 2017'de katledilen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Aybüke bizim kızımızdı ama bütün ülke ona sahip çıktı" dedi.

1987'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden Türkiye'nin şehit edilen ilk öğretmeni Asım Özdem'in eşi Mukaddes Özdem, "Ramazan ayının 27'nci günüydü. Kapı çaldı. Teröristler 'Hocayı götürüp konuşturup geri göndereceğiz' dedi. Yarım saat sonra dağın başından 'İki hocanın da cesedini bulduk' diye bağırışlar geldi. Yanlarına gittiğimde eşim dağ gibi serilmişti" dedi. Oğlu Mehmet Hakan Özdem de, "Her zaman baba eksikliğini, 'baba' kelimesini söyleyememenin acısını yüreğimde yaşadım" diye konuştu.

HİLAL ÖĞRETMENSİZ İLK 24 KASIM

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Afyonkarahisar'da, 5 Kasım'da Arif Sefa Özdemir'in gasp etmek istediği araçta öldürdüğü din öğretmeni Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, onsuz geçen ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde konuştu:

"Hilal'in mesleğine ve öğrencilerine olan tutkusu son nefesine kadar sürdü. Çocukların görsel hafızasına hitap etmek için evde panolar hazırlardı. 20 Kasım'da oğlumuz Kerem'in doğum gününü kutlamak için plan yapmıştık. 'Pastayı da ben kendi elimle yapacağım' demişti. Oğlumun doğum gününü 20 Kasım'da eşimle planladığımız gibi gerçekleştirdik. Hayalleri yarım kaldı. Çocuğumuzu vatana, millete hayırlı, iyi bir evlat olarak yetiştirmek istiyorduk. Yaza doğru oğlumuza sünnet töreni yapacaktık. Birlikte Kâbe'ye gidecektik."

2017'de Tunceli'de şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ne mutlu ki bu milletin bir ferdiyiz. Milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğlum öğretmen olduktan sonra bir kere Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ömrü fazlasına vefa etmedi. Oğlumuzun özlemini, yurdun dört köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyoruz."

"MEZARINDA OĞLUMLA KONUŞUYORUM"

1993'te Bingöl'de şehit edilen öğretmen Selahattin Aysan'ın annesi Zehra Aysan ise, "33 yıl sonra bile acısı dinmedi. Her zaman gece gündüz kalbimde. Sıkıldıkça mezarının başına geliyor, onunla konuşuyorum. Oğlumun yaşıtlarını gördüğüm zaman ciğerlerim eziliyor. Öğretmenliğinin ikinci yılında şehit düştü" diye konuştu.