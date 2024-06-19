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İskoçya - İsviçre | CANLI

Giriş: 19.06.2024 22:09
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İskoçya - İsviçre | CANLI

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Türkiye'ninde yer aldığı ve 24 ülkenin kıran kırana mücadelesine sahne olduğu EURO 2024'te gün İskoçya İsviçre maçı ile kapanıyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LERİ

İskoçya: Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn

İsviçre: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Shaqiri, Vargas.

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