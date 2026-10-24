Almanya'da fuhuş, insan kaçakçılığı ve gasp suçlarından yargılanan Arabacı, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Köln'de dünyaya gelen Necati Coşkun Arabacı, 1990'lı yıllarda Almanya'daki gece kulüpleri ve eğlence sektörü çevresinde etkili olmasıyla tanındı. Hells Angels motosiklet çetesiyle bağlantıları nedeniyle de gündeme gelen Arabacı, 2002 yılında Almanya'da tutuklandı.

Türkiye'ye döndükten sonra Arabacı'nın adı, Ege Bölgesi'ndeki eğlence sektörü ve organize suç soruşturmalarıyla anıldı. Hakkında çeşitli ülkelerle bağlantılı adli süreçler de gündeme geldi.

İDDİANAMEDE "SÖZDE MAHKEME" İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Dosyada, bazı eğlence mekanı sahiplerinin alacak verecek anlaşmazlıklarında Arabacı'ya başvurduğu ve örgütün kendi içinde sözde mahkemeler kurduğu öne sürüldü. İddianamede ayrıca örgüt üyelerinin, bu yapıdaki kurallara uymadığı ileri sürülen işletmelere yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu iddia edildi.