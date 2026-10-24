İzmir’deki davada karar çıktı: “Köln’ün Babası” lakaplı Necati Coşkun Arabacı’ya 15 yıl 6 ay hapis cezası
Kamuoyunda "Köln'ün Babası" lakabıyla tanınan Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir'de yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, suç örgütü kurup yönetme, nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silahlarla ilgili suçlar kapsamında Arabacı'yı toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Avrupa'daki Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet çetesiyle bağlantılarıyla tanınan Arabacı hakkında, İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlamalar yöneltilmişti. Mahkeme, dosyadaki suçlamalar kapsamında kararını açıkladı.
ALMANYA'DAKİ SUÇ DOSYASIYLA GÜNDEME GELDİ
Köln'de dünyaya gelen Necati Coşkun Arabacı, 1990'lı yıllarda Almanya'daki gece kulüpleri ve eğlence sektörü çevresinde etkili olmasıyla tanındı. Hells Angels motosiklet çetesiyle bağlantıları nedeniyle de gündeme gelen Arabacı, 2002 yılında Almanya'da tutuklandı.
Almanya'da fuhuş, insan kaçakçılığı ve gasp suçlarından yargılanan Arabacı, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi.
EGE BÖLGESİ'NDEKİ FAALİYETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI
Türkiye'ye döndükten sonra Arabacı'nın adı, Ege Bölgesi'ndeki eğlence sektörü ve organize suç soruşturmalarıyla anıldı. Hakkında çeşitli ülkelerle bağlantılı adli süreçler de gündeme geldi.
2020 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan silahlı cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan Arabacı, bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SLOVAKYA'DA GÖZALTINA ALINDI, İZMİR'DE YENİDEN TUTUKLANDI
Eylül 2025'te Slovakya'nın Nitra kentinde gözaltına alınan Arabacı, ülkeyi belirli süre içinde terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.
Daha sonra Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İzmir'e gelen Arabacı, Adnan Menderes Havalimanı'nda organize suçlarla mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arabacı cezaevine gönderildi. Kasım 2025'te tahliye kararına savcılığın itiraz etmesinin ardından yeniden tutuklandı.
İDDİANAMEDE "SÖZDE MAHKEME" İDDİASI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Dosyada, bazı eğlence mekanı sahiplerinin alacak verecek anlaşmazlıklarında Arabacı'ya başvurduğu ve örgütün kendi içinde sözde mahkemeler kurduğu öne sürüldü. İddianamede ayrıca örgüt üyelerinin, bu yapıdaki kurallara uymadığı ileri sürülen işletmelere yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu iddia edildi.
15 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Necati Coşkun Arabacı'yı suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetme, nitelikli yağma, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.