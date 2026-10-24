-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Galatasaray'da Lille zaferinin ardından tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren sarı-kırmızılılarda yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Dursun Özbek ve kurmayları, dev derbi öncesi futbolculara kesenin ağzını açtı. İşte detaylar…

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 1

DEVLER LİGİ'NDEKİ LİLLE ZAFERİ MORAL OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 2

Son iki resmi karşılaşmasında önce Kasımpaşa'yı, ardından Lille'i mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında da galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 3

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN 2 MİLYON EUROLUK PRİM

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi derbiye odaklanırken sarı-kırmızılı yönetimden takımı motive edecek bir hamle geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, derbi öncesinde prim konusunu görüşerek karara bağladı.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 4

Yönetimin, Galatasaray'ın RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi kazanması hâlinde futbolculara toplam 2 milyon euro prim dağıtacağı belirtildi.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 5

PUAN FARKI 6'YA ÇIKABİLİR, LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Pazartesi günü oynanacak derbi, Süper Lig'in zirvesindeki dengeleri de doğrudan etkileyecek.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 6

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda iki takım arasındaki puan farkı 6'ya çıkacak ve sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edecek.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 7

Galatasaray'ın sahadan mağlubiyetle ayrılması hâlinde ise sarı-kırmızılılar, averajla Fenerbahçe'nin gerisine düşecek.

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı 8

DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. İki ezeli rakip, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimizin UEFA gelirleri güncellendi: Kasaya giren milyonluk kazançlar belli oldu
Sonraki Galeri
Temsilcilerimizin UEFA gelirleri güncellendi: Kasaya giren milyonluk kazançlar belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin