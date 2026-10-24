Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi primi dudak uçuklattı

Galatasaray'da Lille zaferinin ardından tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren sarı-kırmızılılarda yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Dursun Özbek ve kurmayları, dev derbi öncesi futbolculara kesenin ağzını açtı. İşte detaylar…

DEVLER LİGİ'NDEKİ LİLLE ZAFERİ MORAL OLDU Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

Son iki resmi karşılaşmasında önce Kasımpaşa'yı, ardından Lille'i mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında da galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN 2 MİLYON EUROLUK PRİM Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi derbiye odaklanırken sarı-kırmızılı yönetimden takımı motive edecek bir hamle geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, derbi öncesinde prim konusunu görüşerek karara bağladı.

Yönetimin, Galatasaray'ın RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi kazanması hâlinde futbolculara toplam 2 milyon euro prim dağıtacağı belirtildi.