Zonguldak'taki grizu patlamasında yeni gelişme! İşletme sahibi dahil 3 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Patlamada kusur ve ihmali bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
"Bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.
Öte yandan, firari işletme müdürü M.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı.