-°C
CANLI YAYIN

Zonguldak'taki grizu patlamasında yeni gelişme! İşletme sahibi dahil 3 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Zonguldak'taki grizu patlamasında yeni gelişme! İşletme sahibi dahil 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Patlamada kusur ve ihmali bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.

Zonguldak'taki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi hayatını kaybetmişti (Foto:AA)Zonguldak'taki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi hayatını kaybetmişti (Foto:AA)

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"Bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, firari işletme müdürü M.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Çocuklardan son acı bakışÇocuklardan son acı bakış ÇOCUKLARDAN SON ACI BAKIŞ
Zonguldakta maden faciası! Can kaybı 3e yükseldiZonguldakta maden faciası! Can kaybı 3e yükseldi ZONGULDAK'TA MADEN FACİASI! CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

#Zonguldak
Mardin'de katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 4’ü çocuk, 6 ölü
Sonraki Haber
Mardin'de katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 4’ü çocuk, 6 ölü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın