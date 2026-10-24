Zonguldak'taki grizu patlamasında yeni gelişme! İşletme sahibi dahil 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Patlamada kusur ve ihmali bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan işletme sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.