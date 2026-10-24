-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden patlamasında hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş, Murat Kaya ve Recep Çolakoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaya'nın 14 yaşındaki oğlu Ömer, babasının tabutunun başından ayrılmazken Çolakoğlu'nun emekli olmasına rağmen üç çocuğunun eğitimi için yeniden madende çalışmaya başladığı öğrenildi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 1

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana gelen metan gazı kaynaklı patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi de yaralanmıştı. Patlamada yaşamını yitiren madencilerden Cengizhan Bükrübaş, Murat Kaya ve Recep Çolakoğlu için köylerinde cenaze törenleri düzenlendi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 2

BABASI DA AYNI MADEN OCAĞINDAN EMEKLİ OLDU
Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapan Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah köyündeki baba evine getirildi. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alındı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 3

Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da oğlunun hayatını kaybettiği maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.

Gözyaşları arasında alınan helalliğin ardından genç madencinin tabutu, Muharremşah Merkez Camii önüne götürüldü.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 4

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, kurum müdürleri, madenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın saat 11.00'de kıldırdığı cenaze namazının ardından Bükrübaş'ın tabutu omuzlarda taşınarak köyünde toprağa verildi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 5

14 YAŞINDAKİ ÖMER, BABASININ TABUTUNDAN AYRILMADI

Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesinin ardından Saltukova beldesine bağlı Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'nde Murat Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 15 yıldır madenlerde çalışan Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaya'nın 14 yaşındaki oğlu Ömer, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı. Babasını son yolculuğunda da yalnız bırakmayan Ömer'in tabutun başındaki bekleyişi cenazeye katılanlara duygusal anlar yaşattı. Murat Kaya'nın babası Celal Kaya ve aile yakınları da törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 6

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Murat Kaya'nın cenazesine de katılarak ailesine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaya'nın tabutu vatandaşların omuzlarında mezarlığa taşındı. Murat Kaya da dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 7

"ÜÇ ÇOCUĞUM OKUYOR, YILBAŞINA KADAR ÇALIŞACAĞIM DEMİŞTİ"
Gelik beldesindeki özel kömür ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Recep Çolakoğlu için Zonguldak merkeze bağlı Osmanlı köyü Ali Büyük Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çolakoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu Ali Büyük Camisi'ne getirildi. Eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Babalarını son kez uğurlamak için tabutun başına gelen 3 kardeş, gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Çocukların feryatları arasında aile yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Eşi Canan Çolakoğlu ve yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 8

Cenaze töreninde gazetecilere konuşan Recep Çolakoğlu'nun amcası Sadullah Çolakoğlu, yeğeninin emekli olduktan sonra yeniden maden ocağında çalışmak istediğini anlattı. Çolakoğlu'nu çalışmaması yönünde uyardıklarını söyleyen amcası, "Tekrar ocaklara çalışmaya gitmek istedi. Emekli maaşı olduğunu söyleyerek 'Gitme' dedik. Üç çocuğunun olduğunu, okuduklarını söyledi. Yılbaşına kadar çalışacağını söylemişti. Vadesi de bu kadarmış, yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 9

ÜÇ ÇOCUĞUNUN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Zonguldak Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 10

Ali Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolakoğlu'nun tabutu omuzlarda taşınarak aile mezarlığına götürüldü.

Üç çocuk babası madenci, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada, madencinin eşi Canan ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif Çolakoğlu (10) gözyaşı döktü.

Zonguldakta maden faciası! Can kaybı 3e yükseldi ZONGULDAK'TA MADEN FACİASI! CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü" 11
A Haber'e parmak sallayan Özgür Özel'in asıl hedefi ne? Canlı yayında peş peşe tepki: Bunlar milli basın düşmanı
Sonraki Galeri
A Haber'e parmak sallayan Özgür Özel'in asıl hedefi ne? Canlı yayında peş peşe tepki: Bunlar milli basın düşmanı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin