Zonguldak'ta hayatını kaybeden 3 madenciye veda: Evlatlardan gözyaşıyla son bakış! "Çocuklarını okutmak için dönmüştü"
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden patlamasında hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş, Murat Kaya ve Recep Çolakoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaya'nın 14 yaşındaki oğlu Ömer, babasının tabutunun başından ayrılmazken Çolakoğlu'nun emekli olmasına rağmen üç çocuğunun eğitimi için yeniden madende çalışmaya başladığı öğrenildi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana gelen metan gazı kaynaklı patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi de yaralanmıştı. Patlamada yaşamını yitiren madencilerden Cengizhan Bükrübaş, Murat Kaya ve Recep Çolakoğlu için köylerinde cenaze törenleri düzenlendi.
BABASI DA AYNI MADEN OCAĞINDAN EMEKLİ OLDU
Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapan Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah köyündeki baba evine getirildi. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alındı.
Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da oğlunun hayatını kaybettiği maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.
Gözyaşları arasında alınan helalliğin ardından genç madencinin tabutu, Muharremşah Merkez Camii önüne götürüldü.
Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, kurum müdürleri, madenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın saat 11.00'de kıldırdığı cenaze namazının ardından Bükrübaş'ın tabutu omuzlarda taşınarak köyünde toprağa verildi.
14 YAŞINDAKİ ÖMER, BABASININ TABUTUNDAN AYRILMADI
Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesinin ardından Saltukova beldesine bağlı Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'nde Murat Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 15 yıldır madenlerde çalışan Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Kaya'nın 14 yaşındaki oğlu Ömer, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı. Babasını son yolculuğunda da yalnız bırakmayan Ömer'in tabutun başındaki bekleyişi cenazeye katılanlara duygusal anlar yaşattı. Murat Kaya'nın babası Celal Kaya ve aile yakınları da törende gözyaşlarına hakim olamadı.