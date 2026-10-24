Ağzı yüzü dondurma içinde kaldı! İlker Aksum’un kızı Lila uyuyakaldı

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızı Lila ile çıktığı gezintiden renkli anları paylaştı. Dondurma yerken uyuyakalan kızının hâline esprili sözlerle tepki gösteren Aksum'a eşinin verdiği yanıt gülümsetti.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Bayram Çankaya karakterine hayat veren usta oyuncu İlker Aksum, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin kızları Lila ise 2025 yılının başlarında dünyaya gelmişti.

"ALLAH BÖYLE İSTEDİ" DEMİŞTİ Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Aksum, daha önce yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi."

KIZI LİLA SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken minik Lila, babasının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya başladı. İlker Aksum, son olarak eşi ve kızıyla çıktığı gezintiden renkli anları takipçileriyle paylaştı.