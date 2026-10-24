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Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı

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Teknoloji devleri ekran teknolojilerine milyarlarca liralık yatırım yaparken kendi çocuklarına ekran kısıtlaması uyguluyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kızlarının uzun süre bilgisayar başında kalmasına izin vermezken Snapchat'in kurucusu, çocuğuna haftada yalnızca 90 dakika ekran süresi tanıyor. Peki teknoloji devleri neden çocuklarını ekranlardan uzak tutuyor ve çocuklar günde ne kadar süre ekrana maruz kalmalı? İşte detaylar...

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 1

Teknoloji devlerinin sahipleri ekranlar için milyarlarca liralık yatırımlara imza atarken, kendi çocuklarını bu teknolojilerden köşe bucak saklıyor. Dünya genelinde çocukların sosyal medya ve ekran kullanımı en üst perdeden tartışılırken, 15 yaş altı kısıtlamaları kapıya dayandı.

ÇOCUKLAR GÜNDE NE KADAR SÜRE EKRANA BAKMALI?

Peki dijital dünyayı yönetenlerin çocuklarına dahi yaklaştırmadığı ekranlar miniklerin zihnini nasıl etkiliyor, çocuklar günde kaç saat ekrana bakmalı? Uzmanlar ve aileler dijital çağın en büyük tehlikesini değerlendirdi.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 2

TEKNOLOJİ DEVLERİ ÜRETİYOR AMA KENDİ ÇOCUKLARINA YASAKLIYOR

Dünya, çocukların sosyal medya kullanımını ve dijital bağımlılığı masaya yatırmış durumda. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte sosyal medya uygulamaları, 1 Kasım itibarıyla 15 yaşını doldurmamış çocuklara artık hizmet sunamayacak. Karar dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken; Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformların kurucularının kendi çocuklarını yıllar öncesinden ekranlardan uzak tuttuğu gerçeği yeniden gündeme geldi.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 3

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 2017 yılında verdiği bir röportajda çocuklarına 14 yaşına kadar kesinlikle cep telefonu vermediğini belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Benzer şekilde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kızlarının bilgisayar ve ekran başında vakit geçirmesine kesinlikle izin vermediğini dile getirirken; yapay zeka devi ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman da çocuklarını bu tür teknolojilerin yanına dahi yaklaştırmadığını açıkça vurguluyor. Snapchat'in kurucusunun ise çocuğuna haftada sadece 90 dakika ekran izni tanıması, dijital devlerin kendi ürettikleri teknolojilere karşı aldıkları sert tedbirleri gözler önüne seriyor.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 4

UZMANLARDAN YAŞ KRİTERİ: "2 YAŞINA KADAR SIFIR EKRAN"

Teknoloji dünyasının mimarları ekran sürelerine set çekerken, uzmanlar da çocukların gelişim evrelerine göre kesin sınırların çizilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yaş gruplarına göre ekran sürelerini değerlendiren Psikolog Aybige Üstüner, "Öncelikle önerilen şey, 2 yaşına kadar ekranın tamamen sıfır olması yönünde. 2 yaştan sonra ilkokul çağına kadar yarım saat, maksimum 45 dakikayı geçmeyecek şekilde bir süre belirlenmeli. İlkokul çağından ergenlik dönemine kadar olan süreçte ise bu sürenin 1 saatten fazla olmaması çok kıymetlidir. Tabii ki buradaki ekranı yalnızca cep telefonu olarak düşünmemek gerekir; televizyon, tablet ve telefonların hepsi tek bir ekran olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 5

BİLİŞSEL VE SOSYAL GELİŞİM BÜYÜK TEHLİKEDE

Ekran başında geçirilen uzun saatler çocukları hem zihinsel hem de fiziksel açıdan tehdit ediyor. Dijital ekranların gelişim çağındaki tahribatına değinen Psikolog Üstüner, "İlk gelişim yıllarında bilişsel gelişim çok fazla etkileniyor; dikkat performansı aşağı çekiliyor, odaklanma sorunları baş gösteriyor ve dil gelişiminde ciddi gecikmelere yol açıyor. İlkokul çağlarında ise çocukların akranlarıyla sosyalleşmesi gereken dönemde ekranla vakit geçirmeleri, sosyal becerilerinin tam olarak gelişememesine neden oluyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 6

Sokaktaki miniklerden biri de bu duruma dikkat çekerek, ekranı neden sevmediğini "Ekran insanın gözlerini bozuyor ve beynini çürütüyor" sözleriyle anlattı.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 7

AİLELER EKRAN NÖBETİNDE: "KURALLAR ASLA ESNEMEMELİ"

Çocukları sanal dünyanın pençesinden kurtarmak ise ebeveynler için zorlu bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Sokakta mikrofon uzatılan anne ve babalar ekran krizlerini anlatırken, bir ebeveyn "Bıraksak hiç başından kalkmayacak, engellediğimiz zaman ise evdeki eşyalara saldırıyor ve inatlaşıyor" derken, bir vatandaş da "Çocuk ağlamasın ya da yemeğini düzgün yesin diye eline telefon verip eğitmeye çalışıyorlar, bu son derece yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 8

Çocukların inatlaşma anlarında taviz verilmemesi gerektiğini belirten Psikolog Aybige Üstüner, "İnatlaşma anlarında kural veya sınır esnetildiğinde, çocuk bir sonraki aşamada sınırların tekrar esneyeceğini düşünür. Bu nedenle ailelerin koyduğu sınırların tavizsiz ve istikrarlı şekilde devam etmesi çok daha kıymetlidir" diyerek ebeveynlere net duruş sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı 9
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