Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı
Teknoloji devleri ekran teknolojilerine milyarlarca liralık yatırım yaparken kendi çocuklarına ekran kısıtlaması uyguluyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kızlarının uzun süre bilgisayar başında kalmasına izin vermezken Snapchat'in kurucusu, çocuğuna haftada yalnızca 90 dakika ekran süresi tanıyor. Peki teknoloji devleri neden çocuklarını ekranlardan uzak tutuyor ve çocuklar günde ne kadar süre ekrana maruz kalmalı? İşte detaylar...
Teknoloji devlerinin sahipleri ekranlar için milyarlarca liralık yatırımlara imza atarken, kendi çocuklarını bu teknolojilerden köşe bucak saklıyor. Dünya genelinde çocukların sosyal medya ve ekran kullanımı en üst perdeden tartışılırken, 15 yaş altı kısıtlamaları kapıya dayandı.
Peki dijital dünyayı yönetenlerin çocuklarına dahi yaklaştırmadığı ekranlar miniklerin zihnini nasıl etkiliyor, çocuklar günde kaç saat ekrana bakmalı? Uzmanlar ve aileler dijital çağın en büyük tehlikesini değerlendirdi.
TEKNOLOJİ DEVLERİ ÜRETİYOR AMA KENDİ ÇOCUKLARINA YASAKLIYOR
Dünya, çocukların sosyal medya kullanımını ve dijital bağımlılığı masaya yatırmış durumda. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte sosyal medya uygulamaları, 1 Kasım itibarıyla 15 yaşını doldurmamış çocuklara artık hizmet sunamayacak. Karar dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken; Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformların kurucularının kendi çocuklarını yıllar öncesinden ekranlardan uzak tuttuğu gerçeği yeniden gündeme geldi.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 2017 yılında verdiği bir röportajda çocuklarına 14 yaşına kadar kesinlikle cep telefonu vermediğini belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Benzer şekilde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kızlarının bilgisayar ve ekran başında vakit geçirmesine kesinlikle izin vermediğini dile getirirken; yapay zeka devi ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman da çocuklarını bu tür teknolojilerin yanına dahi yaklaştırmadığını açıkça vurguluyor. Snapchat'in kurucusunun ise çocuğuna haftada sadece 90 dakika ekran izni tanıması, dijital devlerin kendi ürettikleri teknolojilere karşı aldıkları sert tedbirleri gözler önüne seriyor.
UZMANLARDAN YAŞ KRİTERİ: "2 YAŞINA KADAR SIFIR EKRAN"
Teknoloji dünyasının mimarları ekran sürelerine set çekerken, uzmanlar da çocukların gelişim evrelerine göre kesin sınırların çizilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yaş gruplarına göre ekran sürelerini değerlendiren Psikolog Aybige Üstüner, "Öncelikle önerilen şey, 2 yaşına kadar ekranın tamamen sıfır olması yönünde. 2 yaştan sonra ilkokul çağına kadar yarım saat, maksimum 45 dakikayı geçmeyecek şekilde bir süre belirlenmeli. İlkokul çağından ergenlik dönemine kadar olan süreçte ise bu sürenin 1 saatten fazla olmaması çok kıymetlidir. Tabii ki buradaki ekranı yalnızca cep telefonu olarak düşünmemek gerekir; televizyon, tablet ve telefonların hepsi tek bir ekran olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
BİLİŞSEL VE SOSYAL GELİŞİM BÜYÜK TEHLİKEDE
Ekran başında geçirilen uzun saatler çocukları hem zihinsel hem de fiziksel açıdan tehdit ediyor. Dijital ekranların gelişim çağındaki tahribatına değinen Psikolog Üstüner, "İlk gelişim yıllarında bilişsel gelişim çok fazla etkileniyor; dikkat performansı aşağı çekiliyor, odaklanma sorunları baş gösteriyor ve dil gelişiminde ciddi gecikmelere yol açıyor. İlkokul çağlarında ise çocukların akranlarıyla sosyalleşmesi gereken dönemde ekranla vakit geçirmeleri, sosyal becerilerinin tam olarak gelişememesine neden oluyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.