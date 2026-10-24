Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Uzmanlardan yaş uyarısı

Teknoloji devlerinin sahipleri ekranlar için milyarlarca liralık yatırımlara imza atarken, kendi çocuklarını bu teknolojilerden köşe bucak saklıyor. Dünya genelinde çocukların sosyal medya ve ekran kullanımı en üst perdeden tartışılırken, 15 yaş altı kısıtlamaları kapıya dayandı.

Peki dijital dünyayı yönetenlerin çocuklarına dahi yaklaştırmadığı ekranlar miniklerin zihnini nasıl etkiliyor, çocuklar günde kaç saat ekrana bakmalı? Uzmanlar ve aileler dijital çağın en büyük tehlikesini değerlendirdi.