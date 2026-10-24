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Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nişanlısı Didem Belen'in ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu, eski eşiyle 20 yıl süren ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü şef, "Aşklar gelip geçiyor da emek kalıcı" sözleriyle dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 1

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, nişanlısı Didem Belen'in aldatma iddiasıyla ayrılığı duyurmasının ardından özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Seren Fosforoğlu'nun YouTube programına konuk olan ünlü şef, bu kez eski eşiyle 20 yıl süren ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 2

İlişkilerin de hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Somer Sivrioğlu, zaman içinde değişim yaşanmasının doğal olduğunu dile getirdi. İlişkilerin zamanla yıpranabildiğini ve dönüşebildiğini belirten ünlü şef, bu değişime bazen ayak uydurulabildiğini, bazen ise uyum sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 3

"20 YILLIK HAYATIMI BEN NASIL ÇÖPE ATABİLİRİM"

Ardından eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiye değinen Sivrioğlu, bu sürecin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya?

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 4

"AŞKLAR GELİP GEÇİCİ EMEK KALICI"

Çocuklarının ise konuya farklı bir noktadan baktığını belirten Sivrioğlu, 20 yıllık geçmişi yok saymanın mümkün olmadığını vurguladı.

Ünlü şef, ilişkiler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

"Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor."

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 5

DİDEM BELEN'İN İHANET İDDİASI

Somer Sivrioğlu'nun eski eşi hakkındaki açıklamaları, nişanlısı Didem Belen'in ayrılığı duyurmasının ardından geldi. Belen, Instagram hikâyesinde yaptığı paylaşımda, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Belen, paylaşımında sözünü ettiği kadının kimliğini açıklamamıştı.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 6

Sivrioğlu ise ortaya atılan iddialara doğrudan yanıt vermedi. Ünlü şefin Instagram hesabından paylaştığı Mevlana temalı videonun altına yazdığı not da dikkat çekmişti.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 7

SOMER SİVRİOĞLU'NUN AŞK GEÇMİŞİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmasının ardından Pınar Kayabaşıoğlu ve Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti. Sivrioğlu'nun Özyılmazel'le ayrılığı da aldatma iddialarıyla magazin basınına yansımıştı.

Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı 8

2025 yazında kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Sivrioğlu, aynı yılın sonbaharında ise kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen'le el ele görüntülenmişti. Ünlü şef, yeni ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne sermişti.

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