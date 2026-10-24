Somer Sivrioğlu eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiyi anlattı

Nişanlısı Didem Belen'in ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu, eski eşiyle 20 yıl süren ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü şef, "Aşklar gelip geçiyor da emek kalıcı" sözleriyle dikkat çekti.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, nişanlısı Didem Belen'in aldatma iddiasıyla ayrılığı duyurmasının ardından özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Seren Fosforoğlu'nun YouTube programına konuk olan ünlü şef, bu kez eski eşiyle 20 yıl süren ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

İlişkilerin de hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Somer Sivrioğlu, zaman içinde değişim yaşanmasının doğal olduğunu dile getirdi. İlişkilerin zamanla yıpranabildiğini ve dönüşebildiğini belirten ünlü şef, bu değişime bazen ayak uydurulabildiğini, bazen ise uyum sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

"20 YILLIK HAYATIMI BEN NASIL ÇÖPE ATABİLİRİM" Ardından eski eşiyle yaşadığı 20 yıllık ilişkiye değinen Sivrioğlu, bu sürecin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı: "Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya?

"AŞKLAR GELİP GEÇİCİ EMEK KALICI" Çocuklarının ise konuya farklı bir noktadan baktığını belirten Sivrioğlu, 20 yıllık geçmişi yok saymanın mümkün olmadığını vurguladı. Ünlü şef, ilişkiler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle özetledi: "Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor."