Başkan Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Prof. Dr. Saadettin Ökten eşlik etti.

"İSTANBUL'UMUZ, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının yeni müzelerde bir araya getirildiğini belirten Başkan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği bu müzelerin İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."