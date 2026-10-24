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Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri'nin açılışının ardından sergilenen eserleri inceledi. Yedi yıllık restorasyon sürecine dikkat çeken Başkan Erdoğan, vatandaşları ecdat yadigârı eserleri görmeye davet etti.

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nin ardından müzeleri ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 2

Başkan Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Prof. Dr. Saadettin Ökten eşlik etti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız ise müzelerde yer alan eserler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 3

YEDİ YILLIK RESTORASYON TAMAMLANDI
Açılışın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan yapıların yeniden ziyarete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 4

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cihan devleti Osmanlı'nın dört asır boyunca cihana yön verdiği Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyemizde restorasyonu tamamlanan yapıların açılışını gerçekleştirdik."

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 5

"İSTANBUL'UMUZ, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının yeni müzelerde bir araya getirildiğini belirten Başkan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği bu müzelerin İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 6

RESTORASYONDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Yedi yıl süren restorasyon projesinde görev alanlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yedi yıl süren bu kapsamlı projede görev alan tüm kardeşlerime; projeye destek veren, katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 7

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA DAVET

Başkan Erdoğan, paylaşımının sonunda İstanbul'daki vatandaşlar başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından herkesi Darphane-i Amire Müzeleri'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet 8

Erdoğan, davetini şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından herkesi bu eşsiz atmosferi solumaya, ecdat yadigârı bu eserleri yerinde görmeye özellikle davet ediyorum."

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