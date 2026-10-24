Başkan Erdoğan Darphane-i Amire Müzeleri'ni gezdi! Vatandaşlara tarihi davet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri'nin açılışının ardından sergilenen eserleri inceledi. Yedi yıllık restorasyon sürecine dikkat çeken Başkan Erdoğan, vatandaşları ecdat yadigârı eserleri görmeye davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nin ardından müzeleri ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.
Başkan Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Prof. Dr. Saadettin Ökten eşlik etti.
Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız ise müzelerde yer alan eserler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.
YEDİ YILLIK RESTORASYON TAMAMLANDI
Açılışın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan yapıların yeniden ziyarete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cihan devleti Osmanlı'nın dört asır boyunca cihana yön verdiği Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyemizde restorasyonu tamamlanan yapıların açılışını gerçekleştirdik."
"İSTANBUL'UMUZ, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının yeni müzelerde bir araya getirildiğini belirten Başkan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği bu müzelerin İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."