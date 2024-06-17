EURO 2024’te millilerin ilk rakibi Gürcistan! Yıldız isim forma giyemeyecek...

İLK SINAV GÜRCİSTAN'A KARŞI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

DİĞER MAÇ SAAT 22.00'DE

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.