Yapay zeka ilk kez başrolde! Oyuncular isyanda şirket kararlı

Yapay zekanın etki alanı her geçen gün genişlerken, sinema sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Tilly Norwood isimli yapay zeka karakteri, bir sinema filminde başrol üstlenerek dünya tarihine geçmeye hazırlanıyor. Ancak bu teknolojik hamle, oyuncular ve sendikalar arasında büyük bir endişeye yol açarken; "meslek elden mi gidiyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Particle 6 yapım şirketi tarafından hazırlanan "Misaligned" filmi, teknoloji ve sanat dünyasını karşı karşıya getiren tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka teknolojisi, artık sadece metin yazmakla veya görsel oluşturmakla kalmıyor, beyaz perdenin merkezine yerleşiyor. Anlamlı sözlerle dolu klip performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tilly Norwood, şimdi bir sinema filminin başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirecek olan karakter, kendisini dünyaya tanıtırken; Tilly Norwood, "Merhaba, ben Tilly Norwood, dünyanın ilk yapay zeka oyuncusuyum" ifadelerini kullandı. YAPAY ZEKA BEYAZ PERDEDE BAŞROLÜ KAPTI!

SENDİKALAR VE OYUNCULAR ENDİŞELİ: "GERİ DÖNÜŞÜ YOK" Tilly Norwood'un piyasaya çıkışı, sinema endüstrisinde büyük bir yankı uyandırırken beraberinde sert protestoları da getirdi. Oyuncu sendikaları, bu durumun insan emeğine ve sanatına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu görüşünde birleşiyor.

Özellikle yapay zeka karakterlerin izinsiz verilerle eğitilmesi, krizin boyutunu büyütüyor. Tartışmaların odağındaki süreci değerlendiren Tilly Norwood'u canlandıran kişi, "insanların neden korktuğunu ve bunun gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüklerini tamamen anlıyorum. Bunu dileyerek yok edemem, durduramam. Yapabileceğim tek şey buna hazır olmak ve diğer insanların da buna hazır olmasına yardımcı olmaktır" sözleriyle sürecin kaçınılmazlığını aktardı.

"MISALIGNED" FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Particle 6 adlı yapım şirketi, sinema dünyasında kartların yeniden karılmasına neden olacak "Misaligned" filminin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Filmde, başına buyruk bir yapay zekanın yetişkinliğe geçiş ve varoluş hikayesi konu edilecek.

Oyuncu sendikalarının "oyuncu sayılamaz" dediği Norwood'un performansı şimdiden merak konusu olurken, yapay zekanın sinemadaki bu ilk başrol denemesinin sektörü nasıl dönüştüreceği ise büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.