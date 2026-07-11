Didem Ceran yeniden yüz ameliyatı oldu: "Kurbana ihtiyaçları var"

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Didem Ceran, 2022 yılında yaptırdığı bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların mimiklerini ve gülüşünü etkilediğini açıklamıştı. Bu sorunları gidermek amacıyla Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir operasyon geçiren Ceran'ın yüz yapısı baştan sona yenilenmişti.

Ameliyat sonrası yaşadığı süreci sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Ceran, Türkiye'deki operasyonun ardından günlerce şiddetli ağrı çektiğini, Güney Kore'deki ameliyat sürecinin ise çok daha farklı geçtiğini ifade etmişti. Ceran, geçirdiği operasyon kapsamında derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme, lifting ve yıllar önce patlayan göğüs silikonlarının temizlenmesi gibi işlemlerin yapıldığını da açıklamıştı.

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Ceran, "Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var." sözleriyle yaşadığı sürece tepki gösterdi.

Ceran, kendisine gelen olumsuz yorumlara şu sözlerle isyan etmişti:

''Bugün bu konuyla ilgili son kez, ama bu defa kalbimi tamamen açarak konuşuyorum.

"KADINLARA ÖRNEK OLMAK İÇİN PAYLAŞTIM"

2022 yılında yanlış ellerde hayatımın en büyük yıkımını yaşadım. Aynaya her baktığımda ruhumun nasıl parça parça olduğunu ancak bunu yaşayan kadınlar anlayabilir. Bu yüzden Ocak ayında Kore'deki ameliyat ve iyileşme sürecimi en savunmasız, en filtresiz halimle paylaştım. Tek amacım, başka hiçbir kadının benim yaşadıklarımı yaşamamasıydı. Ne bir reklam yaptım, ne para kazandım, ne de kimseden bir karşılık bekledim.