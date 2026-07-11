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15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milletin iradesine zincir vurmak isteyen FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait karanlık bir perde daha aralandı. Darbeci hainlerin o gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına havada kurduğu sinsi pusu, özel yöntemlerle geri getirilen ve o dönem silinen radar kayıtlarında tek tek deşifre edildi. Darbeci F-16'ların, Erdoğan ve ailesini taşıyan ATA uçağına sadece 60 kilometre kadar yaklaştığı, ancak yakıtın bitmesiyle rotalarını son anda değiştirmek zorunda kaldıkları belirlendi.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 1

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle önce Dalaman'a, ardından ATA uçağıyla birlikte ailesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte İstanbul'a doğru hareket etti.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 2

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a hareket ettiğini belirleyen FETÖ'cü askerler, Atatürk Havalimanı'nda ATA uçağını beklemeye başladı. Aynı zamanda havadaki F-16 uçakları da Erdoğan ve ailesinin bulunduğu ATA uçağını aradı.

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15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 3

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz gecesi silinen radar kayıtları özel yöntemlerle geri getirilip dava dosyalarına girdi. Kayıtlara göre Cumhurbaşkanı'nın uçağı, Atatürk Havalimanı'nın güvenli hale getirilmesini beklemek amacıyla Bandırma bölgesi üzerinde yaklaşık 40 dakika holding (bekleme paterni) yaptı. Radar izlerinde TC-ATA'nın Bandırma üzerinde defalarca dönüş yaptığı açık şekilde görüldü.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 4

F-16'LAR YÖNELDİ
Aynı dakikalarda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki silahlı F-16 havalandı. Daha sonra açılan davalarda pilotların Oğuz Bilgin ile Aykut Yüce olduğu belirlendi.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 5

Mahkeme dosyalarına göre iki pilot KOBRA-67 kolu olarak görev yaptı. Radar kayıtları F-16'lardan birinin Balıkesir'den kalktıktan sonra İstanbul hava sahasına girdiğini, Atatürk Havalimanı çevresinde görev yaptıktan sonra Marmara Denizi'nin güneyine yöneldiğini ortaya koydu.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 6

YALNIZCA 5 DAKİKALIK MESAFE
Askeri radar analizlerine göre Başkan Erdoğan'ın uçağı ile darbeci F-16'nın rotaları Marmara Denizi üzerinde birbirine kritik ölçüde yaklaştı. İki uçak arasındaki zaman farkının yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğü belirlendi.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 7

SABAH'ın ulaştığı radar incelemelerine göre F-16, Başkan Erdoğan'ın uçağına yaklaşık 60 kilometre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Radar izlerinde F-16'nın hedef istikametini terk ederek güneye yöneldiği görüldü.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 8

Teknik değerlendirmelere göre bu rota değişikliğinin nedeni uçağın yakıtının kritik seviyeye inmesi oldu. Darbeci pilot, Marmara üzerinde görevini sürdüremeyince Afyonkarahisar istikametindeki KC-135 tanker uçaklarının bulunduğu hava sahasına yöneldi.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 9

O dakikalarda Başkan Erdoğan'ın uçağı da Bandırma üzerindeki bekleyişini tamamlayarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 10

SABAH'ın ulaştığı radar haritalarında Balıkesir'den kalkış yapan F-16'nın Marmara üzerinde Başkan Erdoğan'ın uçağının istikametine yöneldiği, ancak hedefe ulaşmadan güneye döndüğü görülüyor.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 11

10 yıl sonra ortaya çıkan teknik tablo, Başkan Erdoğan'ın uçağının yalnızca yerde yürütülen operasyonlarla değil, havada görev yapan milli personelin kritik müdahaleleri ve darbeci F-16'nın yakıt nedeniyle görevini tamamlayamaması sayesinde de İstanbul'a güvenli şekilde ulaştığını ortaya koyuyor.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı 12

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA AİLESİ VE BERAT ALBAYRAK VARDI
15 Temmuz gecesi Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na uzanan zorlu yolculukta Başkan Erdoğan'ın yanında ailesi ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak vardı.

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