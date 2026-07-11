15 Temmuz'un silinen radar kayıtları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın uçağına hain pusu: Yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı

Milletin iradesine zincir vurmak isteyen FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait karanlık bir perde daha aralandı. Darbeci hainlerin o gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına havada kurduğu sinsi pusu, özel yöntemlerle geri getirilen ve o dönem silinen radar kayıtlarında tek tek deşifre edildi. Darbeci F-16'ların, Erdoğan ve ailesini taşıyan ATA uçağına sadece 60 kilometre kadar yaklaştığı, ancak yakıtın bitmesiyle rotalarını son anda değiştirmek zorunda kaldıkları belirlendi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Marmaris'te vatandaşları darbecilere karşı meydanlara davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle önce Dalaman'a, ardından ATA uçağıyla birlikte ailesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte İstanbul'a doğru hareket etti.

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a hareket ettiğini belirleyen FETÖ'cü askerler, Atatürk Havalimanı'nda ATA uçağını beklemeye başladı. Aynı zamanda havadaki F-16 uçakları da Erdoğan ve ailesinin bulunduğu ATA uçağını aradı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz gecesi silinen radar kayıtları özel yöntemlerle geri getirilip dava dosyalarına girdi. Kayıtlara göre Cumhurbaşkanı'nın uçağı, Atatürk Havalimanı'nın güvenli hale getirilmesini beklemek amacıyla Bandırma bölgesi üzerinde yaklaşık 40 dakika holding (bekleme paterni) yaptı. Radar izlerinde TC-ATA'nın Bandırma üzerinde defalarca dönüş yaptığı açık şekilde görüldü.

F-16'LAR YÖNELDİ

Aynı dakikalarda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki silahlı F-16 havalandı. Daha sonra açılan davalarda pilotların Oğuz Bilgin ile Aykut Yüce olduğu belirlendi.