Öykü Gürman'dan dev repertuar! Altı Üstü İstanbul'a sesiyle damga vuruyor

ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde ekrana gelen müzik performanslarıyla da izleyiciden tam not alıyor. Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, güçlü sesiyle sahnelerin duygusunu derinleştirirken, etkileyici performanslarıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor.

BERGEN'DEN AHMET KAYA'YA… SESİYLE "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"A DAMGA VURUYOR Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!