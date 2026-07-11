Öykü Gürman'dan dev repertuar! Altı Üstü İstanbul'a sesiyle damga vuruyor
ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde ekrana gelen müzik performanslarıyla da izleyiciden tam not alıyor. Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, güçlü sesiyle sahnelerin duygusunu derinleştirirken, etkileyici performanslarıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor.
Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.
BERGEN'DEN AHMET KAYA'YA… SESİYLE "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"A DAMGA VURUYOR
Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek.
Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
ÖYKÜ GÜRMAN HAKKINDA
4 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Gürman'ın, Berk Gürman adında ikiz bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan sanatçı, 1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak profesyonel müzik eğitimine başladı.
2001 yılında buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi. Eğitimini keman ve şan alanlarında sürdüren Gürman, güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri oldu.