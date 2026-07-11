Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamam! Film repliği savunması kurtarmadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci ve iş insanı Sadettin Saran hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Soruşturma "Kanarya" kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle derinleşti. Savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti ve sağlama" suçundan Cebeci ve Saran için 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmıştı. İkinci gözaltına alındığı gün tutuklanan Cebeci, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermişti.
4 ayını cezaevinde geçiren spiker ardından tahliye edildi. İş insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Sadettin Saran ise gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde "Kanarya" kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre, ilk aşamada Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem başlatıldı, soruşturmanın ilerleyen safhasında Cebeci'nin telefonunda Sadettin Saran ile yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı, temini ile kenevir ekimine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
ARAMA GEÇMİŞİ THC DOLU
Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede dikkat çekici dijital verilere ulaştı. Cebeci'nin internet üzerinden "THC içerikli elektronik sigara", "Elf THC Strawberry Mango Haze" gibi ürünleri araştırdığı yer aldı. Ayrıca telefonda İngilizceden çevrilmiş "Aslında Miami'yi ve THC içmeyi çok özledim" ifadesinin de kayıtlı olduğu kaydedildi. Bu dijital veriler ışığında uyuşturucu madde kullanımına ilişkin önemli emare oluşturduğunu vurguladı.
'BEN ESCOBAR MIYIM?'
İddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda Cebeci'nin, "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "Öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü.