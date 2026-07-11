Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamam! Film repliği savunması kurtarmadı

Bir başka konuşmada Cebeci'nin, "E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için" dediği, ardından "Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım" ifadelerini kullandığı yer aldı.

'BAHÇEDEN TOPLA GETİR'



Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın "Çok içtik", Cebeci'nin ise "Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Savcılık ayrıca Cebeci'nin üçüncü kişilerle yaptığı yazışmalarda "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek uyuşturucu madde talebinde bulunduğunu da iddianameye ekledi.

TESTLER POZİTİF



İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Rapora göre Cebeci ve Saran'ın kokain sonuçları pozitifti. İddianamede, özellikle saç analizlerinin geçmiş dönemdeki kullanımı ortaya koyduğunu, raporların şüphelilerin savunmalarıyla çeliştiğini değerlendirmesi yer aldı.

CEBECİ: MİAMİ'DE KULLANDIM, TÜRKİYE'DE ARADIM



Savcılık ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci, ilk kez 2021 yılında Miami'de erkek arkadaşıyla birlikte yasal olarak satılan esrar kullandığını anlattı. Türkiye'ye döndükten sonra aynı maddeyi yurt dışından gelen arkadaşlarından temin etmeye çalıştığını söyleyen Cebeci, Miami'ye yaklaşık 5-6 kez gittiğini, son olarak ise 2025 yılının Temmuz ayında Barselona'da esrar kullandığını kabul etti.