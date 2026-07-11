Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarı Şevket Çoruh'un, karşılaşma sırasında küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, spor alanlarında tehdit veya hakaret olarak algılanabilecek söz ve davranışlarda bulunan kişiler hakkında şikâyet şartı aranmaksızın para cezası uygulanabileceğine ilişkin hükmü esas alındı.