Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı
Geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünden yaptığı küfürlü tezahüratlarla gündeme gelen oyuncu Şevket Çoruh hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Çoruh, 6222 sayılı yasa kapsamında 5 bin TL ön ödeme yaparken, savcılık takipsizlik kararı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarı Şevket Çoruh'un, karşılaşma sırasında küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Paylaşılan videolar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, oyuncu sosyal medyada çok sayıda eleştiri almıştı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derbi karşılaşmasının ardından görüntüleri inceleyerek Şevket Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, spor alanlarında tehdit veya hakaret olarak algılanabilecek söz ve davranışlarda bulunan kişiler hakkında şikâyet şartı aranmaksızın para cezası uygulanabileceğine ilişkin hükmü esas alındı.
5 BİN TL ÖN ÖDEME YAPTI
Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Şevket Çoruh'a yasa gereği ön ödeme teklifinde bulundu. Oyuncunun, belirlenen süre içinde 5 bin TL tutarındaki ön ödeme bedelini yatırdığı öğrenildi.
Ön ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.