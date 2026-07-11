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Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünden yaptığı küfürlü tezahüratlarla gündeme gelen oyuncu Şevket Çoruh hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Çoruh, 6222 sayılı yasa kapsamında 5 bin TL ön ödeme yaparken, savcılık takipsizlik kararı verdi.

Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarı Şevket Çoruh'un, karşılaşma sırasında küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 2

Paylaşılan videolar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, oyuncu sosyal medyada çok sayıda eleştiri almıştı.

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Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 3

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derbi karşılaşmasının ardından görüntüleri inceleyerek Şevket Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçundan soruşturma başlattı.

Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 4

Soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, spor alanlarında tehdit veya hakaret olarak algılanabilecek söz ve davranışlarda bulunan kişiler hakkında şikâyet şartı aranmaksızın para cezası uygulanabileceğine ilişkin hükmü esas alındı.

Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 5

5 BİN TL ÖN ÖDEME YAPTI

Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Şevket Çoruh'a yasa gereği ön ödeme teklifinde bulundu. Oyuncunun, belirlenen süre içinde 5 bin TL tutarındaki ön ödeme bedelini yatırdığı öğrenildi.

Şevket Çoruh'un derbideki küfürlü tezahüratı pahalıya patladı 6

Ön ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

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