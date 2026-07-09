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Türkiye-Lübnan hattında kritik temas! Başkan Erdoğan Nevvaf Selam'ı kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Lübnan hattında kritik temas! Başkan Erdoğan Nevvaf Selam'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile İstanbul'da bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileri tüm yönleriyle ele alınırken, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da ağırladı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'a İstanbul hakkında bilgi verdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabulün ardından iki lider çalışma yemeğine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan ile Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgemiz için faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğimizi ifade etti" denildi.

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