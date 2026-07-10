Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki Deniz Delibalta E., iddiaya göre kendisini benzinle yakmak istediği sırada dev bir orman yangınına neden oldu. 10 hektarlık alanın küle döndüğü olayda, alevlerin arasından son anda kurtarılan yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken; bölgedeki yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde yaşayan kayıp Deniz Delibalta E. için (61) arama başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve komşuları yaşlı kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken yakalandı. Son anda kurtarılan yaşlı kadın alevler arasından çıkarılırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırmada, alevlerin 61 yaşındaki Deniz Delibalta E.'nin kendisini benzinle yakmak istediği sırada başladığı belirlendi.
Olayın ardından evinde bulunan kadının ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.