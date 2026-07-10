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Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki Deniz Delibalta E., iddiaya göre kendisini benzinle yakmak istediği sırada dev bir orman yangınına neden oldu. 10 hektarlık alanın küle döndüğü olayda, alevlerin arasından son anda kurtarılan yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken; bölgedeki yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 1

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde yaşayan kayıp Deniz Delibalta E. için (61) arama başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve komşuları yaşlı kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken yakalandı. Son anda kurtarılan yaşlı kadın alevler arasından çıkarılırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 2

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 3

Yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 4

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırmada, alevlerin 61 yaşındaki Deniz Delibalta E.'nin kendisini benzinle yakmak istediği sırada başladığı belirlendi.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 5

Olayın ardından evinde bulunan kadının ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 6

"KADINI BULDUĞUMUZ ANDA BİR ANDA ALEV YÜKSELDİ"
Yangına müdahale eden komşusu Hüseyin Can, sabah saatlerinde kadının bakıcısının kendisine ulaşarak komşusunu bulamadıklarını söylediğini belirtti.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 7

Bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'dan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 8

Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diye konuştu.

Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti 9

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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