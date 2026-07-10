Bodrum'da akılalmaz olay! Kendini yakmak isterken ormanı kül etti

Bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'dan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı.

Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diye konuştu.