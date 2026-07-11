ABD Savunma Bakanlığı, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

Bu kapsamda yayımlanan toplam 40 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer aldı.

Yayımlanan belgelerin birinde Eylül 2015'te, Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisi hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadeler yer alıyor.

Nükleer tesisin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı ve iki memurun söz konusu cismi takip ettiği belirtilen belgede, cismin ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği vurgulanıyor.