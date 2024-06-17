Avusturya - Fransa | CANLI

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.

Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.

AVUSTURYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Avusturya: Pentz, Wöber, Danso, Posch, Seiwald, Sabitzer, Grillitsch, Mwene, Baumgartner, Laimer

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe