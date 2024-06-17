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Avusturya - Fransa | CANLI

Giriş: 17.06.2024 21:51 Güncelleme: 17.06.2024 21:59
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Avusturya - Fransa | CANLI

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın E grubunda ikinci maç oynanıyor. Turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan Fransa, Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.

Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.

AVUSTURYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Avusturya: Pentz, Wöber, Danso, Posch, Seiwald, Sabitzer, Grillitsch, Mwene, Baumgartner, Laimer

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe

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