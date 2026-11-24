Bu işler benim üzerimden değil, menajer üzerinden yürüyor. Para genelde benim hesabıma ya da şahıs şirketi hesabıma yatar. Genelde belediye konseri veriyordum. Bu konudan sonra belediyelerle çalışmama kararı aldım. 2024 yılı yazında 625 bin lira ücretle ilgili bir bilgim yok, hatırlamıyorum. Ben parayla ilgilenmiyorum, sanatımla ilgileniyorum. Konser hizmetini verdiğimde sorunsuz ödeme yapıldı diye düşünüyorum. Bana yansıyan bir sorun olmadı. Bu işin bize Koşan Adam'dan geldiğini hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"25 BİN LİRA ÜCRET ALDIK"

Babazula grubu üyesi tanık Ümit Adakale, "Babazula grubunda çalışan bir elemanım. Bu konularla bir bağlantım yok. Organizasyona bizi Arif Sevik yönlendirdi. Müzisyen olarak WhatsApp grubumuz var, orada bilgi geldi. Grubumuzun aldığı ücret 20-25 bin liraydı. Ortalama ücretimiz bu şekildeydi. Parayı kişi başı aldık. Konserimiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Konser ücreti, konser yerinde zarf içinde nakit olarak ödendi" dedi.