Ünlü şarkıcı Sıla yolsuzluk davasında tanık oldu! 625 bin liralık konser ücreti soruldu: Dikkat çeken yanıt
Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yargılandığı davada şarkıcı Sıla Gençoğlu tanık olarak dinlendi. 2024 yılında 625 bin liralık konser ücretiyle ilgili soruya yanıt veren Sıla, "Bana gönderilen ücreti hatırlamıyorum" dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025'te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanmış, soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti.
Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. celse, yoğunluk nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirildi.
Duruşmaya, tutuklu sanık eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Şile Bezi Festivali'nde sahne alan sanatçı Sıla Gençoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya tanık olarak bağlandı.
"625 BİN LİRA ÜCRETLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK, HATIRLAMIYORUM"
Tanık olarak dinlenen şarkıcı Sıla Gençoğlu, "Ağırlıklı olarak 90 dakika sahne alır, sonra oradan ayrılırız. Başka bir bilgim yok. Yetki belgesi organizasyon firması üzerinden gelir. Menajer tarafından imza atarız. Vekâletim varsa menajerim de imzayı adıma atabilir ama genelde imzayı biz atıyoruz. Anlaşma, organizasyon firması ile menajer üzerinden olur. O zamanki menajerim İsmail Serkan Güner'di ancak şu anda kendisiyle çalışmıyorum. Bana gönderilen ücreti hatırlamıyorum. Ortalama konser ücretim hakkında net bir rakam söyleyemem.