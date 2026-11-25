Gazze'de çadırlarda yaşam mücadelesi veren 1,76 milyon Filistinli, yeni bir felaketin eşiğinde

Gazze'deki hükümet, birkaç gün içinde bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgasının çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sevabite, birkaç gün içinde bölgede etkili olması beklenen sağanak ile soğuk hava dalgasının çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kaldığını savunan Sevabite, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Bu arada Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak, kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerinin bölgede ciddi bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.