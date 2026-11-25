Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik fatura ve ödeme kaydedici cihaz sistemlerinde köklü bir dönüşüm başlattı. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle alışverişlerde verilen "bilgi fişi" uygulaması tamamen kalkarken; kasa, POS ve e-Fatura tek bir cihazda toplanıyor. Taksiciden doktora, küçük esnaftan sinemalara kadar milyonlarca işletmeyi doğrudan etkileyecek yeni dönemin ayrıntıları da netleşti.

Milyonlarca tüketiciyi ve işletmeyi ilgilendiren elektronik fatura ve ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik fatura ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler yaptı. Tebliğle; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Belge düzenlenmesini yaygınlaştırılırken, "bilgi fişi" uygulamasını kaldırılıyor. 1 Ocak 2027'den itibaren e-Arşiv Fatura düzenleme seçeneklerini genişletiyor. Çalışma hayatı ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli değişiklikler şöyle: YENİ DÖNEM e-Arşiv Fatura için yeni dönem başlıyor.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler de, 1 Ocak 2027'den itibaren "Güvenli Mobil Ödeme Sistemi", "Taksi Mali Cihazları" ve "e-Belge düzenleyebilen Yeni Nesil ÖKC'ler" üzerinden doğrudan e-Arşiv Fatura düzenleyebilecek. Böylece küçük esnaf ve işletmeler için elektronik belgeye geçiş kolaylaşacak.