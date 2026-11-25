3. Tur: Morallerin bozulduğu anlarda stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Hilal Demirel'in eşi İdris ve iki çocuğu stüdyoya sürpriz bir ziyaret yaptı. Ailesinin desteğiyle moral depolayan yarışmacı; 100 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL açtırarak yeniden toparlandı. Bankanın 236 bin TL 'lik teklifini de elinin tersiyle itti.

4. Tur: Şansını zorlamaya devam eden yarışmacı, bu turda 50 TL, 500 bin TL ve 100 TL'lik kutuları açtırdı. Bankadan gelen 435 bin TL 'lik teklife de "Yokum" yanıtı geldi.

5. Tur: 1 TL ile harika başlayan turda 3 milyon TL'lik büyük ödülün açılması stüdyoyu yasa boğdu. Ancak turun son kutusundan 10 TL çıkması dengeleri değiştirdi. Bankanın 745 bin TL 'lik devasa teklifini arkadaşlarıyla istişare eden yarışmacı, cesaretini konuşturarak bu teklifi de reddetti.

KRİTİK DÖNEMEÇ: ART ARDA KIRMIZILAR

Birinci tura büyük bir cesaretle başlayan Hilal Demirel, ilk kutuda 50 bin TL açtırdı. Ancak ikinci kutuda tahtanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL açılınca stüdyoda adeta buz kesti.

Bu kritik tablonun ardından banka yarışmacıya 900 bin TL teklif etti.