Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen final! Yarışmacının kutusundan öyle bir rakam çıktı ki…
ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da dün gece heyecan doruktaydı! Ekranların başarılı ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, hayalleri için mücadele eden Hilal Demirel'in sergilediği performans izleyicileri ekrana kilitledi. Peş peşe gelen kırmızı kutular, bankanın çılgın teklifleri ve son anda verilen kritik karar geceye damga vurdu. Peki, Hilal Demirel teklife ne dedi? Kutusunda ne kadar vardı? İşte detaylar...
Televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane yarışma programı Var Mısın Yok Musun, dün akşam ATV ekranlarında yine heyecan fırtınası estirdi. Esra Erol'un samimi ve dinamik sunumuyla evlere konuk olan programda bu kez yarışmacı koltuğuna Karabüklü Hilal Demirel oturdu. Kendi restoranını açma hayaliyle yola çıkan yarışmacı, aldığı cesur kararlarla stüdyoda adeta kalp atışlarını hızlandırdı.
HİLAL DEMİREL'İN EN BÜYÜK HAYALİ
Yarışmadaki kararlı duruşuyla takdir toplayan Hilal Demirel, 22 Eylül 1994 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin en büyük evladı olan Demirel, disiplinli bir aile ortamında büyüdü. İmam Hatip Lisesi'nin ardından İlahiyat ön lisans eğitimini tamamlayan yarışmacı, hayatı boyunca çalışkanlığıyla öne çıktı. Emlaktan saha satışına, özel derslerden pazarlamaya kadar birçok alanda emek veren Hilal Demirel, mutfağa olan büyük tutkusuyla biliniyor.
2013 yılında hayatının aşkı İdris Demirel ile evlenen ve iki evlat sahibi olan yarışmacı, çocuklarına özgür ve sevgi dolu bir gelecek bırakmak istiyor. Hilal Demirel'in yarışmadaki en büyük hedefi ise en az 3 milyon TL kazanarak ev yemekleri ve yöresel lezzetler sunacağı kendi restoranını açmaktı.
TUR TUR NEFES KESEN MÜCADELE
1. Tur: 4 kutu açarak yarışmaya başlayan Hilal Demirel, ilk kutusunda 250 bin TL'yi açtırdı. Ardından iki mavi kutu ve son kutuda da 5 bin TL bularak tura çok iyi bir başlangıç yaptı. Bankanın ilk teklifi 85 bin TL oldu. Genç yarışmacı "Henüz yolun başındayım" diyerek teklifi reddetti.
2. Tur: İkinci turda ilk kutuda mavi açarak şansını sürdüren Hilal, ardından sırasıyla 2 milyon TL ve 750 bin TL'lik iki dev kırmızı kutuyu açtırarak büyük bir şok yaşadı. Tur sonunda bankanın 118 bin TL'lik teklifine de "Yokum" dedi.