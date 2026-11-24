Galatasaray'ın Aston Villa galibiyeti sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da elde ettiği galibiyetin ardından gözler Türkiye'nin güncel ülke puanına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın Aston Villa galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı tablosundaki son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 9'a yükseltirken Türkiye'nin ülke puanına da katkı sağladı.
Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki galibiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Rakipleri ile arasındaki puan farkı ne kadar? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 107.685 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 91.732 puanla ikinci sırada.